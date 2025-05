Dopo quasi tre decenni di una vita condivisa, la moglie del celebre attore, e icona della commedia italiana ha deciso di separarsi.

La loro relazione, che ha attraversato fasi di grande successo e momenti difficili, si è conclusa in un clima di sincerità e riflessione. In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, Stefania ha aperto il suo cuore, rivelando le ragioni che l’hanno portata a prendere una decisione così importante.

Stefania e Alvaro hanno condiviso un legame che, seppur ricco di esperienze, si è rivelato sempre più complesso nel corso degli anni. «La vita insieme ad Alvaro è stata molto complicata», ha dichiarato Stefania, evidenziando un senso di invisibilità che l’ha accompagnata per gran parte della loro storia. A 75 anni, Alvaro continua a mostrarsi come un “galletto”, attirando l’attenzione di molte donne, un comportamento che ha amplificato il senso di distacco tra i due.

La ricerca di sé stessa

La loro unione, iniziata con grande passione, ha visto un progressivo allontanamento di Stefania dai propri sogni e desideri. «Ho dedicato 27 anni ad Alvaro sbagliando, lo riconosco», ha confessato. La sua vita, inizialmente caratterizzata da una forte complicità, si è trasformata in una routine in cui Stefania si è sentita sempre più relegata nell’ombra. «Voglio pensare un po’ di più a me stessa, rivalutare Stefania», ha dichiarato, sottolineando l’importanza di riprendere in mano la propria vita e le proprie aspirazioni.

Oltre ai problemi di coppia, la loro storia è stata segnata anche da sfide personali. Alvaro ha affrontato diverse difficoltà di salute, tra cui un ictus e due infarti. In questi frangenti, Stefania ha assunto un ruolo quasi di caregiver, dedicandosi completamente a lui. Questo ha generato una dinamica in cui Alvaro ha cominciato a sentirsi sempre più in diritto di ricevere assistenza e supporto, lasciando Stefania in una posizione di costante sacrificio. «Lui ha cominciato ad adagiarsi su questa mia predisposizione», ha spiegato, rendendo il loro rapporto sempre più teso e difficile.

Guardare al futuro

Oggi, Stefania guarda al futuro con determinazione, consapevole delle sfide da affrontare. «Dal punto di vista psichico, fisico, sentimentale, mi sto ricostruendo», ha affermato, esprimendo la volontà di riscoprire se stessa e di riprendere in mano la propria vita. La separazione, sebbene dolorosa, rappresenta per lei l’opportunità di rivitalizzare la propria identità e di intraprendere un nuovo percorso personale e professionale. Con il coraggio e la resilienza che l’hanno sempre contraddistinta, Stefania Corona si appresta a scrivere un nuovo capitolo della sua vita, con la speranza di trovare finalmente il giusto equilibrio tra sogni e realtà.