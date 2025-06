Quali sono le strade più pericolose al mondo? Molte sono esotiche, ma ce n’è una che gli italiani percorrono spessissimo

Nel panorama mondiale delle infrastrutture stradali, alcune vie si distinguono per la loro estrema pericolosità dovuta a fattori ambientali, caratteristiche geografiche e comportamenti degli automobilisti.

Le strade più pericolose al mondo sono spesso caratterizzate da ripidità, curve strette, forti raffiche di vento e condizioni meteorologiche avverse che aumentano il rischio di incidenti. Tra queste, sorprendentemente, figura anche una strada italiana: ecco dove si trova.

Le strade più pericolose nel mondo

Il viaggio tra le vie più rischiose inizia negli Stati Uniti, con l’Autostrada 1 in Florida, tristemente nota per il maggior numero di collisioni fatali del Paese. Qui, ogni anno, più di mille persone perdono la vita, un dato che evidenzia la necessità di una guida prudente in questa regione caratterizzata da traffico intenso e condizioni meteorologiche variabili. Spostandoci in Sud America, la BR-116 in Brasile si distingue non solo come la seconda arteria più lunga del Paese, ma anche per la sua pericolosità, tanto da essere soprannominata “strada della morte”.

Nelle Filippine, la Commonwealth Avenue è conosciuta come la “strada assassina”, un titolo che deriva dalla frequente guida spericolata degli automobilisti e dalla densità del traffico urbano. In Cina, il Tunnel Guoliang nella provincia di Henan rappresenta un esempio estremo di pericolo ambientale: scavato a mano nel 1972 all’interno di una montagna, il tunnel è largo solo 4 metri ed è esposto a frane e smottamenti frequenti, rendendo il transito particolarmente insidioso.

In Nuova Zelanda, la Skippers Canyon Road è accessibile solo con autorizzazione speciale e si caratterizza per le strette carreggiate e le violente raffiche di vento che mettono a dura prova la sicurezza degli automobilisti. Anche l’Egitto presenta una delle sue strade più pericolose, la Luxor – Hurghada, da evitare soprattutto nelle ore notturne a causa della presenza di banditi e condizioni di sicurezza precarie.

Tra queste vie pericolose nel mondo spicca una strada italiana, il Passo dello Stelvio, situato in provincia di Bolzano, al confine tra Italia e Svizzera. Questo passo alpino è celebre per i suoi circa 75 tornanti stretti che si snodano tra le Alpi Orientali, un vero e proprio spettacolo per appassionati di guida e ciclisti, ma anche una sfida pericolosa.

La pericolosità del Passo deriva non solo dal numero elevato di curve, ma anche dalle frequenti e potenti raffiche di vento che possono destabilizzare i veicoli, soprattutto nei mesi più freddi o in condizioni meteorologiche avverse. La rivista di automobilismo Top Gear ha riconosciuto questa strada come una delle migliori al mondo per guidare una Ferrari, ma ne sconsiglia l’uso notturno o in condizioni di maltempo, quando il rischio di incidenti cresce sensibilmente.

Oltre a quelle già menzionate, il panorama mondiale delle strade pericolose include percorsi come la Strada delle 99 curve nel parco del Monte Tianmen, in Cina, che si sviluppa a quasi 2.000 metri di altitudine con ripide pendenze e un alto rischio di terremoti che possono compromettere la sicurezza del tratto.

In Bolivia, la Carretera de la Muerte nelle Yungas è probabilmente la strada più pericolosa al mondo: con 200 tornanti e precipizi a strapiombo sulla foresta amazzonica, questa via ha causato storicamente centinaia di vittime ogni anno, anche se oggi il traffico è più regolamentato. In Europa, il Passage du Gois in Francia rappresenta un caso particolare: si tratta di una strada che collega l’isola di Noirmoutier alla terraferma, ma è sommersa dall’acqua durante le maree alte, lasciando agli automobilisti solo poche ore per attraversarla in sicurezza.