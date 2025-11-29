News

Stranger Things, a che punto eravamo rimasti e dove vedere le nuove puntate (spoiler)

Antonio Murolo
-
stranger thingsStranger Things, a che punto eravamo rimasti e dove vedere le nuove puntate (spoiler) - cinezapping.com - instagram @strangerthingss_updates

Un recap essenziale su Stranger Things e su cosa aspettarsi dalle nuove puntate, tra ritorni, segreti e un futuro ancora tutto da capire.

Dopo anni di attesa, Stranger Things è tornata con i primi episodi della quinta e ultima stagione, riportando gli spettatori a Hawkins e ai suoi misteri irrisolti. Le nuove puntate, arrivate su Netflix a novembre, riprendono una storia rimasta sospesa da tempo, tanto che molti fan potrebbero aver bisogno di un rapido riepilogo.

I prossimi episodi arriveranno il 26 dicembre, mentre il finale assoluto è previsto per il 1º gennaio 2026. Prima di immergersi nella conclusione, è utile ricordare cosa era accaduto nella quarta stagione e quali nodi narrativi attendono finalmente una risposta.

A che punto eravamo rimasti con Stranger Things

Stranger Things ci aveva lasciati in un momento drammatico: Hawkins contaminata dalle spore del Sottosopra e un enorme varco aperto in città. Dopo tre anni dalla quarta stagione, ritroviamo tutti i personaggi finalmente nello stesso luogo, dopo essersi divisi tra Hawkins, il Nevada e perfino l’Unione Sovietica, dove Hopper era stato tenuto prigioniero.

La minaccia più grande resta Vecna, interpretato da Jamie Campbell Bower: la creatura responsabile degli omicidi che avevano sconvolto Hawkins e capace di colpire entrando nella mente delle sue vittime. Nonostante gli attacchi subiti da Eleven e dai suoi amici, Vecna non è stato davvero sconfitto. Will, che può sentirne la presenza dopo essere stato posseduto nelle prime stagioni, percepisce chiaramente che è ancora vivo nel Sottosopra.

Nel frattempo, Max giace in coma dopo l’ultimo scontro, salvata all’ultimo istante dall’intervento mentale di Eleven e dalla celebre canzone di Kate Bush che l’aveva tenuta ancorata alla realtà. Le sue condizioni restano critiche, con Lucas che le resta accanto, sperando in un miglioramento.

stranger things

A che punto eravamo rimasti con Stranger Things – cinezapping.com – credit instagram @movie.magicwithbrian

Il gruppo dei protagonisti, cresciuti fuori dallo schermo ma ancora studenti nella trama, affronta tensioni personali e sentimenti irrisolti. Mike ed Eleven continuano a essere legati, mentre l’affetto non dichiarato di Will per Mike rappresenta uno dei fili emotivi più delicati. Nancy e Jonathan si ritrovano, ma devono affrontare difficoltà nate dalla lontananza. Joyce e Hopper, finalmente liberi da prigionie e segreti, hanno ancora in sospeso il loro primo vero appuntamento.

Il dolore per la morte di Eddie Munson resta palpabile. Se i protagonisti conoscono la sua innocenza, gran parte di Hawkins continua a vederlo come responsabile degli omicidi compiuti da Vecna.

I fratelli Duffer hanno anticipato che questa quinta stagione chiarirà i misteri più antichi, a partire dall’origine del Sottosopra e dal motivo per cui, nella prima stagione, proprio Will Byers era stato catturato. Le nuove puntate si aprono infatti con un flashback legato a quell’episodio.

Inoltre, sarà la stagione più drammatica. Molti commentatori ipotizzano la morte di personaggi principali, e gli stessi autori parlano della scena più violenta di tutta la serie. Parallelamente, l’universo di Hawkins continuerà a espandersi. In arrivo anche la serie animata Stranger Things: Tales from ’85, ambientata tra la seconda e la terza stagione.

Articoli Correlati

Change privacy settings
×