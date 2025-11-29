Stranger Things, a che punto eravamo rimasti e dove vedere le nuove puntate (spoiler)

Un recap essenziale su Stranger Things e su cosa aspettarsi dalle nuove puntate, tra ritorni, segreti e un futuro ancora tutto da capire.

Dopo anni di attesa, Stranger Things è tornata con i primi episodi della quinta e ultima stagione, riportando gli spettatori a Hawkins e ai suoi misteri irrisolti. Le nuove puntate, arrivate su Netflix a novembre, riprendono una storia rimasta sospesa da tempo, tanto che molti fan potrebbero aver bisogno di un rapido riepilogo.

I prossimi episodi arriveranno il 26 dicembre, mentre il finale assoluto è previsto per il 1º gennaio 2026. Prima di immergersi nella conclusione, è utile ricordare cosa era accaduto nella quarta stagione e quali nodi narrativi attendono finalmente una risposta.

A che punto eravamo rimasti con Stranger Things

Stranger Things ci aveva lasciati in un momento drammatico: Hawkins contaminata dalle spore del Sottosopra e un enorme varco aperto in città. Dopo tre anni dalla quarta stagione, ritroviamo tutti i personaggi finalmente nello stesso luogo, dopo essersi divisi tra Hawkins, il Nevada e perfino l’Unione Sovietica, dove Hopper era stato tenuto prigioniero.

La minaccia più grande resta Vecna, interpretato da Jamie Campbell Bower: la creatura responsabile degli omicidi che avevano sconvolto Hawkins e capace di colpire entrando nella mente delle sue vittime. Nonostante gli attacchi subiti da Eleven e dai suoi amici, Vecna non è stato davvero sconfitto. Will, che può sentirne la presenza dopo essere stato posseduto nelle prime stagioni, percepisce chiaramente che è ancora vivo nel Sottosopra.

Nel frattempo, Max giace in coma dopo l’ultimo scontro, salvata all’ultimo istante dall’intervento mentale di Eleven e dalla celebre canzone di Kate Bush che l’aveva tenuta ancorata alla realtà. Le sue condizioni restano critiche, con Lucas che le resta accanto, sperando in un miglioramento.

Il gruppo dei protagonisti, cresciuti fuori dallo schermo ma ancora studenti nella trama, affronta tensioni personali e sentimenti irrisolti. Mike ed Eleven continuano a essere legati, mentre l’affetto non dichiarato di Will per Mike rappresenta uno dei fili emotivi più delicati. Nancy e Jonathan si ritrovano, ma devono affrontare difficoltà nate dalla lontananza. Joyce e Hopper, finalmente liberi da prigionie e segreti, hanno ancora in sospeso il loro primo vero appuntamento.

Il dolore per la morte di Eddie Munson resta palpabile. Se i protagonisti conoscono la sua innocenza, gran parte di Hawkins continua a vederlo come responsabile degli omicidi compiuti da Vecna.

I fratelli Duffer hanno anticipato che questa quinta stagione chiarirà i misteri più antichi, a partire dall’origine del Sottosopra e dal motivo per cui, nella prima stagione, proprio Will Byers era stato catturato. Le nuove puntate si aprono infatti con un flashback legato a quell’episodio.

Inoltre, sarà la stagione più drammatica. Molti commentatori ipotizzano la morte di personaggi principali, e gli stessi autori parlano della scena più violenta di tutta la serie. Parallelamente, l’universo di Hawkins continuerà a espandersi. In arrivo anche la serie animata Stranger Things: Tales from ’85, ambientata tra la seconda e la terza stagione.