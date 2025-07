Il 2026 promette grandi novità per il Superbonus 110%, si rinnova in favore di molti contribuenti italiani.

Il Superbonus 110% è stato uno dei supporti economici più apprezzati da molte famiglie italiane, che lo hanno sfruttato a dovere per ristrutturare casa. Purtroppo la finestra di accesso al bonus si è chiusa per questo 2025, lasciano fuori molti italiani che avrebbero potuto ancora usufruire del bonus.

Ma, fortunatamente, il 2026 riserva delle sorprese anticipate e il Superbonus 110% non scomparirà del tutto allo scoccare dell’anno prossimo, ma sarà ancora disponibile. Certo, l’accesso al bonus sarà ristretto, ma resta comunque un importante opportunità per centinaia di famiglie italiane che hanno bisogno di ristrutturare la propria dimora.

Come accedere al Superbonus 110% nel 2026

Come dicevamo, il Superbonus rimarrà attivo, ma sarà riservato agli immobili situati nelle aree colpite da terremoti verificatisi a partire dal 24 agosto 2016. Le regioni coinvolte sono dunque Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, già al centro di programmi straordinari di ricostruzione e che trarranno ulteriore beneficio dal bonus.

Chi possiede un immobile danneggiato dovrà però dimostrare che i danni sono legati direttamente all’evento sismico, sarà quindi obbligatorio presentare la documentazione tecnica. La presentazione della richiesta di contributo per la ricostruzione, insieme alla scheda AeDES andrà mandata seguendo le modalità stabilite dagli enti locali delle rispettive regioni.

Oltre alla documentazione tecnica, si dovrà anche fare attenzione ai tempi. Il plafond disponibile per il 2026 è infatti limitato, “solo” 100 milioni di euro. Questo significa che chi intende accedere alla maxi detrazione deve muoversi in fretta, perché una volta esaurite le risorse, non sarà più possibile presentare richieste.

Restano valide le modalità di fruizione già conosciute, si potrà scegliere tra sconto in fattura e cessione del credito, alternative più che valide. Due opzioni che hanno reso questo incentivo tra i più apprezzati, perché permettono di risparmiare subito o monetizzare il beneficio, senza dover attendere anni di detrazione fiscale.

Per molti italiani il Superbonus rappresentava una vera rivoluzione economica, ora invece si trasforma in una misura più mirata, ma comunque ancora strategica. Non è più un’occasione per tutti, ma per chi ne ha realmente bisogno, resta una risorsa concreta e preziosa, specialmente per chi ha subito danni.

Sapere di poter contare ancora su questo incentivo, seppur ridimensionato, è una buona notizia per molte famiglie del Centro Italia. La sfida sarà farsi trovare pronti, con tutta la documentazione in regola e nei tempi giusti, per non lasciarsi sfuggire un’ultima possibilità di risparmio reale.