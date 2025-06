Brutte notizie per Temptation Island, lo show viene rifiutato e finisce nei guai anche Filippo Bisciglia.

Temptation Island, lo show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia, è finito ancora una volta nel mirino, tornando a creare critiche e polemiche. Una bocciatura pesante che arriva nel momento clou della promozione del reality, rendendo ancora più tesi i preparativi per la nuova edizione.

Anche lo stesso Bisciglia si è trovato in mezzo al caos generato dalle discussioni, ancora prima che lo stesso reality arrivasse in TV. Se finora si era trattato di indiscrezioni sui dietro le quinte dei partecipanti, adesso è l’intero programma ad essere messo all’angolo.

Temptation Island, il MOIGE insorge

Che Temptation Island fosse un programma non adatto a tutti, era ben chiaro dalla prima edizione, eppure ha saputo guadagnarsi la prima serata Mediaset. Il reality a base di tresche ha passato quasi incolume diverse “età”, in un susseguirsi di presentatori e rinnovamenti continui per adattarsi.

Ma stavolta a puntare il dito è il Moige, l’associazione genitoriale che lo ha inserito tra i tre programmi più diseducativi e disturbanti della televisione. Nel comunicato diffuso dal Moige si legge una valutazione critica e dura, la struttura del programma resta invariata, con dinamiche al limite del trash.

Non c’è margine di miglioramento secondo il movimento nazionale dei genitori, viene criticato aspramente soprattutto l’uso di un linguaggio considerato grezzo ed eccessivamente allusivo. Mentre i confronti tra le coppie e la meccanica stessa dei tentatori/trici vengono descritti come eccessivamente problematici e privi di valore educativo.

Le tentatrici in particolare, secondo il Moige, vengono rappresentate in maniera eccessivamente “fisica”, con inquadrature che sessualizzano il corpo e sviliscono la figura della donna. Un’accusa che colpisce non solo il format in sé, ma anche il messaggio che si trasmetterebbe al pubblico più giovane che assiste al programma.

A complicare ulteriormente la situazione sono arrivate anche alcune segnalazioni legate a una delle nuove protagoniste, Lucia, che si è trovata al centro di critiche. Per ora, gli autori del programma hanno preferito mantenere il silenzio stampa riguardo le due questioni, ma l’eco della polemica sembra accompagnare la trasmissione.

Nonostante le critiche e le polemiche, ormai frequenti, Temptation Island continua a essere uno dei format più discussi e seguiti della televisione italiana. Ma forse proprio questo mix di emozioni forti, di scontri e di tentazioni che lo rende così irresistibile per alcuni e intollerabile per altri.