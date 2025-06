Tutto pronto per la nuova edizione di Temptation Island: dal cast al conduttore fino alla location, ecco le novità.

L’attesa sta per terminare perché dal 3 luglio andrà in onda Temptation Island 2025 che andrà in onda, ogni giovedì, in prima serata su canale 5. Squadra che vince non si cambia e, così, dopo il successo delle ultime edizioni, al timone del programma torna Filippo Bisciglia che, empatico come sempre, racconterà le emozioni, le lacrime, i flirt e le delusioni dei protagonisti. Tra le novità più importanti della trasmissione spicca la locazione.

Fino alla scorsa edizione, ad ospitare le coppie, i tentatori e le tentatrici è stato il villaggio Is Morus Relais a Santa Margherita di Pula in Sardegna,. Per l’edizione 2025 di Temptation Island, invece, la location cambia. Le vicende di tutti i protagonisti della nuova edizione del programma dell’amore si svolgeranno nel villaggio Calalandrusa Beach & Nature Resort a Guardavalle Marina, in Calabria, ma chi sono le coppie di Temptation Island 2025?

Temptation Island 2025: chi sono le coppie e i single

Sono sette le coppie di Temptation Island 2025: tutte non sono sposate e non hanno figli tra di loro. La prima coppia è quella formata da Alessio e Sonia, una coppia di avvocati che sta vivendo una profonda crisi. Lei, in particolare, lamenta una serie di attenzioni da parte del compagno che ha aiutato anche professionalmente.

Simone e Sonia sono fidanzati da sei anni e a scrivere a Temptation è stato lui perché non vede futuro nel loro rapporto che descrive come “piatto”. «Lui dice che io sono cambiata ma se l’ho fatto è perché non mi sento più sicura di questo rapporto, visti i suoi atteggiamenti. Io sono innamorata, ma vivo nel ricordo di ciò che eravamo, di quello che volevamo essere, di quello che purtroppo oggi non siamo», dice lei nel video di presentazione.

Il rapporto tra Valentina e Antonio, fidanzati da un anno, non è iniziato nel migliore dei modi. Lui, infatti, è partito con quella che era l’altra fidanzata dicendole che era in partenza con un amico. Valentina non si fida di Antonio al punto da avergli già preparato le valigie.

La gelosia, invece, è il problema tra Maria Concetto e Angelo: lei, in casa, è solita portare del nastro adesivo per controllare se sulle lenzuola o sulle federe del cuscino ci siano capelli di altre donne.

Valerio, invece, è fidanzato da 5 anni con Sarah e ha recentemente scoperto delle chat di lei con uomini diversi. Lei ha spiegato di aver accettato le attenzioni altrui perché si è sentita trascurata dal fidanzato.

L’ultima coppia è quella formata da Lucia e Rosario. A scrivere è stata lei perché stanca di vivere un amore a distanza: «Vivo questo amore a distanza e io sarei pronta a una convivenza, ma Rosario di fronte a questa richiesta tergiversa, non si sente pronto e vorrebbe più tempo per sé stesso».