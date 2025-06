Tutte le anticipazioni sulla nuova stagione della serie più famosa di casa Rai, Don Matteo: la verità sul ritorno di Terence Hill.

Mentre il pubblico continua a seguire con entusiasmo le repliche di Don Matteo 13 su Rai1, la produzione si prepara all’arrivo della quindicesima stagione di una delle fiction più amate della televisione italiana.

Sono ufficialmente partite le riprese di Don Matteo 15, con un’attesa che cresce grazie ai primi dettagli e agli spoiler rilasciati dalla casa di produzione Lux Vide.

Don Matteo 15: prime immagini e anticipazioni dalla produzione

Le riprese di Don Matteo 15 sono iniziate a metà giugno 2025 tra le suggestive location di Spoleto e Formello, con un calendario che prevede il proseguimento dei lavori per tutta l’estate. La conferma arriva da uno scatto pubblicato sui social dalla produzione, che ha subito acceso la curiosità e l’entusiasmo dei fan. Nell’immagine, Raoul Bova riappare nei panni di Don Massimo, indossando il consueto maglione scuro e la collanina con croce, simbolo ormai iconico del personaggio. Lo sguardo intenso e il ciak in mano confermano che l’attore è pronto a guidare questa nuova avventura.

Un ulteriore spoiler arriva dalla copertina del copione del primo episodio, intitolato “Un angelo caduto dal cielo”, che lascia presagire una trama carica di emozioni e misteri. Le prime anticipazioni ufficiali promettono quindi una stagione ricca di nuovi intrecci, senza dimenticare il forte legame con le atmosfere e i temi che da sempre caratterizzano la serie. Oltre a Raoul Bova, nel cast della nuova stagione torneranno i volti storici che hanno accompagnato il pubblico per anni, tra cui spiccano Nino Frassica nel ruolo del Maresciallo Cecchini, Nathalie Guetta che interpreta Natalina, e Francesco Scali nei panni di Pippo.

La presenza di questi attori rappresenta un elemento di continuità fondamentale per mantenere viva la magia di Don Matteo. Accanto a loro, si riconfermano anche gli interpreti Pietro Pulcini (Ghisoni), Eugenio Mastrandrea (Capitano Diego Martini) e Federica Sabatini (Giulia Mezzanotte), che hanno saputo conquistare il pubblico nelle stagioni più recenti. La combinazione di veterani e new entry promette di arricchire la narrazione senza tradire lo spirito originale della fiction. Uno degli interrogativi più ricorrenti tra i fan riguarda il ritorno di Terence Hill nel ruolo che lo ha reso celebre per ben 13 stagioni.

L’attore ha lasciato la serie cedendo il testimone a Raoul Bova, soprattutto a causa delle difficoltà legate all’età e agli intensi ritmi di lavoro richiesti dalla produzione. Nonostante ciò, la possibilità di un suo cameo o di un’apparizione speciale nella nuova stagione non è stata ancora esclusa. La produzione, infatti, potrebbe decidere di omaggiare l’icona di Don Matteo con un ritorno, anche se limitato, per soddisfare la vasta platea di appassionati che ancora oggi lo ricordano con affetto.

Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma l’ipotesi continua a tenere alta l’attenzione dei telespettatori. L’avvio delle riprese di Don Matteo 15 rappresenta un momento significativo per la serie, che continua a rinnovarsi e a mantenere un forte legame con il pubblico italiano, confermando il suo ruolo di punta nella programmazione di Rai1. Le nuove puntate si preannunciano ricche di sorprese, personaggi indimenticabili e una trama che saprà coinvolgere sia i fan storici sia le nuove generazioni.