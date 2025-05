Terence Hill, noto attore italiano, che ha trovato la sua casa in un borgo incantevole che merita di essere scoperto.

In Italia, la bellezza non risiede solo nelle grandi città d’arte, ma si cela anche nei piccoli borghi medievali e nei pittoreschi paesini immersi nella natura. Tra queste meraviglie, l’Umbria si distingue come una delle regioni più ricche di storie, tradizioni e paesaggi mozzafiato, offrendo rifugio anche a personaggi celebri. Uno di questi è Terence Hill, noto attore italiano, che ha trovato la sua casa in un borgo incantevole che merita di essere scoperto: Amelia.

Il borgo dove vive Terence Hill è un piccolo gioiello in mezzo a colline e natura

Situato in provincia di Terni, Amelia è un piccolo gioiello che si erge tra le colline dell’Umbria, a pochi passi dal confine con il Lazio. Con una popolazione di poco più di 11.000 abitanti, questo borgo custodisce un patrimonio storico e culturale di inestimabile valore. La sua storia affonda le radici nell’antichità, con testimonianze che risalgono addirittura al VII secolo a.C. Le imponenti mura che circondano il centro storico sono una chiara testimonianza di questo passato glorioso, con parti costruite con enormi massi che risalgono a epoche preromane.

Amelia è stata un importante centro abitato durante l’epoca romana e medievale, e i visitatori possono ancora ammirare l’ingegneria idraulica delle antiche cisterne sotterranee, che raccontano di un’abilità costruttiva sorprendente per quei tempi. Passeggiando per le strade acciottolate, è possibile respirare l’atmosfera di un’epoca passata, grazie anche ai numerosi palazzi rinascimentali e alle vestigia romane che si possono osservare in ogni angolo.

Terence Hill, al secolo Mario Girotti, ha scelto di ritirarsi ad Amelia dopo aver trascorso molti anni negli Stati Uniti. L’attore, famoso per i suoi ruoli nei film spaghetti western e per la sua iconica collaborazione con Bud Spencer, ha trovato in questo angolo d’Italia un rifugio lontano dal caos delle grandi città. La sua decisione di tornare in Umbria non è casuale; qui, infatti, ha trascorso parte della sua infanzia, creando un legame speciale con il territorio.

La casa di Terence Hill, immersa nel verde delle colline umbre, riflette il suo desiderio di una vita più tranquilla, lontana dai riflettori e dallo stress delle riprese cinematografiche. Questo legame con il luogo è amplificato dal fatto che gran parte della serie “Don Matteo”, una delle sue opere più famose, è stata girata proprio in Umbria, facendo di Amelia un punto di riferimento per i fan del personaggio.

Amelia non è solo un luogo dove vive un attore celebre, ma è anche un borgo che offre una straordinaria esperienza di visita. Il centro storico è ben conservato e invita a perdersi tra le sue strade, scoprendo chiese storiche come la Cattedrale di Santa Fermina, un esempio di architettura romanica che merita di essere ammirato per i suoi dettagli artistici e storici.