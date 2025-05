Le trame della settimana dal 19 al 23 maggio si concentrano su Devin, che cerca di proteggere Zeynep e Kaya mentre Leyla è in prigione

Aslan si oppone a Devin, ma Hulya riesce a riprendere il controllo. La serie è trasmessa su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity. La seconda stagione della serie turca “The Family” (titolo originale: “Aile”) continua a tenere i telespettatori incollati allo schermo, con colpi di scena e intrighi familiari che si intensificano dal 19 al 23 maggio. In questo periodo, i protagonisti Devin, Zeynep, Kaya e Hulya si trovano coinvolti in una spirale di tensioni che minaccia di distruggere i legami familiari e mettere in pericolo la vita dei più vulnerabili.

Le puntate di “The Family 2” andranno in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.50, offrendo ai telespettatori un appuntamento quotidiano con la soap opera che ha già conquistato un vasto pubblico.

Il piano di Hulya contro Devin

In particolare, Devin, interpretata dalla talentuosa Serenay Sarikaya, si ritrova a dover proteggere i suoi figli, Zeynep e Kaya, da forze esterne e da intrighi interni. La sua determinazione a tenere i bambini lontani dalla casa di famiglia è messa a dura prova, soprattutto ora che Leyla è in prigione. Leyla, un personaggio centrale nella trama, ha sempre avuto un ruolo controverso nella vita di Devin, e la sua assenza crea un vuoto che viene immediatamente sfruttato da Hulya.

Hulya, interpretata da un’abilissima attrice, è un personaggio che incarna la manipolazione e la vendetta. Con uno stratagemma astuto, riesce a far allontanare Nedret, un altro personaggio chiave, riprendendo così il controllo della situazione. Questo gesto dimostra non solo la sua astuzia, ma anche la sua volontà di non fermarsi davanti a nulla pur di ottenere ciò che desidera. La sua ostilità nei confronti di Devin si fa sempre più evidente, e i telespettatori sono lasciati con la sensazione che la battaglia tra le due donne sia solo all’inizio.

Nel corso di questa settimana, gli eventi si intensificano quando Kaya, il figlio di Devin, si ammala e sviluppa una febbre alta. Questo momento crea un’ulteriore opportunità per esplorare le dinamiche familiari e le relazioni tra i vari personaggi. Devin, preoccupata per la salute del bambino, decide di portarlo dal padre Ergun, accompagnata da Aslan, un altro personaggio centrale che rappresenta una figura di supporto. Sebbene Kaya non sia in pericolo, la visita dal padre non è priva di tensione: Ergun mette in guardia Aslan sul peso che Devin sta portando da sola nella gestione della famiglia.

Parallelamente, Aslan si trova a dover affrontare le sue sfide professionali. Al porto, conclude un contratto con i russi, ma non senza umiliare Bedri, un rivale che ora è deciso a vendicarsi. Questa dinamica di rivalità professionale si intreccia con le questioni familiari, creando un tessuto narrativo intricato che mantiene alta l’attenzione del pubblico.

In un ulteriore sviluppo, Hulya non si ferma davanti a nulla e decide di mandare la polizia a casa di Devin per riprendersi i bambini. Questo piano, però, fallisce grazie all’intervento di Nedret, il quale dimostra di avere ancora un ruolo attivo e protettivo nei confronti di Devin e dei suoi figli. La figura di Nedret si rivela cruciale in questo frangente, suggerendo che nonostante le sue ambiguità, ha ancora un senso di giustizia che la guida. La relazione tra Nedret e Devin si evolve, mostrando come, in mezzo ai conflitti, possano nascere alleanze inaspettate.