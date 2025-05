Tom Cruise ha recentemente fatto un’affermazione sorprendente: desidera continuare a girare film fino ai 100 anni

A 62 anni, la star di “Mission: Impossible” non mostra segni di rallentamento; al contrario, la sua energia e il suo entusiasmo per il lavoro sembrano crescere nel tempo. In un’intervista rilasciata al The Hollywood Reporter, Cruise ha affermato: “In realtà, ne farò centinaia. Non mi fermerò mai. Non smetterò mai di fare film d’azione, drammatici o commedie: sono emozionato”. Questo atteggiamento positivo e la voglia di continuare a lavorare sono tratti distintivi di molte persone che raggiungono un’età avanzata.

Cruise, quindi, incarna non solo l’idea di un attore che continua a lavorare in un’industria esigente, ma rappresenta anche un modello di come affrontare l’invecchiamento con positività e proattività. Il suo approccio alla vita, che combina un forte impegno professionale con una cura attenta del corpo e della mente, offre uno spunto di riflessione su come ciascuno di noi possa affrontare la propria vita, indipendentemente dall’età.

L’atteggiamento positivo di Cruise, unito a una routine di vita sana, potrebbe non essere una missione impossibile, ma piuttosto un percorso che molti possono intraprendere. La chiave potrebbe risiedere nel trovare gioia nelle piccole cose, nell’impegnarsi in attività che stimolano sia il corpo che la mente e nel mantenere viva la curiosità che ci spinge a esplorare nuovi orizzonti.

La dedizione alla salute e al benessere

La dedizione di Cruise alla sua carriera è accompagnata da un impegno costante nella cura del suo corpo e della sua mente. In un’intervista con Men’s Health, ha elencato le numerose attività fisiche che pratica per mantenersi in forma: “Kayak in mare, speleologia, scherma, tapis roulant, pesi, arrampicata, escursionismo… faccio jogging. Pratico tantissime attività diverse”. Queste parole non sono solo un elenco di hobby, ma riflettono una filosofia di vita cruciale per il mantenimento della giovinezza e della vitalità.

Molti esperti di salute e invecchiamento sano concordano sul fatto che mantenere attivi mente e corpo sia fondamentale per vivere una vita lunga e sana. Una ricerca condotta nel 2023, pubblicata nel Journal of Happiness Studies, ha esaminato i tratti comuni di 19 centenari, scoprendo che quelli che vivono più a lungo tendono ad essere attivi, curiosi e impegnati in nuove esperienze. Questi individui non solo si dedicano a esercizi fisici, ma stimolano anche la loro mente attraverso l’apprendimento continuo e la socializzazione.

Cruise ha accesso a risorse e opportunità che molti non hanno, ma è interessante notare che molte delle pratiche che adotta sono semplici e gratuite. La ricerca suggerisce che le scelte quotidiane in termini di dieta e attività fisica possono avere un impatto significativo sulla longevità. Una dieta ricca di alimenti freschi e integrali, come cereali, legumi, pesce, frutta e verdura, è stata associata a una vita più lunga. Uno studio del 2022 ha rivelato che tali abitudini alimentari potrebbero allungare la vita di un individuo di almeno dieci anni.

Mantenere uno stile di vita attivo, con almeno 30 minuti di esercizio al giorno, è raccomandato da esperti per prevenire malattie croniche e migliorare la salute generale. L’idea che l’attività fisica non debba essere necessariamente intensa per essere efficace è fondamentale. Anche le attività quotidiane, come camminare o dedicarsi a hobby fisici, possono fare la differenza.