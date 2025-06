Continuano le puntate di Tradimento, la famosa soap che ha saputo subito catturare l’attenzione degli italiani. Ecco cosa succederà.

La serie tv turca ha tenuto, sin dal primo momento, incollati i telespettatori al piccolo schermo. Arrivata direttamente dalla Turchia, ha ottenuto un riscontro super positivo anche in Italia, come d’altronde è successo anche per altre soap come Terra Amara o Endless Love. I fan non possono infatti fare a meno di guardare le puntate, nell’attesa che accadano nuovi colpi di scena e tante sorprese.

Cosa succederà nel corso dei prossimi episodi? Stanno circolando le prime anticipazioni sugli appuntamenti che andranno in onda su Canale 5 fino al 15 giugno, che riguardano stavolta una brutta scelta che dovrà fare la protagonista Guzide.

Le anticipazioni di Tradimento

Nel corso della settimana che va dal 9 al 15 giugno, ci saranno nuove vicende raccontate nella seconda stagione di Tradimento, la famosa serie televisiva turca che va in onda ogni giorno su Canale 5. La soap viene infatti trasmessa dal lunedì al venerdì alle 14.10, il weekend alle 14.45 e il venerdì in prima serata su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity. I prossimi episodi inizieranno con Oltan e Ipek che si scambieranno un bacio durante un viaggio di lavoro: tra di loro potrà quindi scoppiare la passione. Yesim e Umit si occuperanno invece dell’organizzazione di una cena per conto di una cliente molto ricca.

Alla festa che entrambi hanno realizzato, l’imprenditore Kadir morirà improvvisamente e la moglie accuserà entrambi gli organizzatori di avvelenamento. I due verranno quindi arrestati ma rilasciati, subito dopo, su cauzione. Questa situazione provocherà però delle tensioni familiari, in particolar modo tra Ipek e suo padre Sezai. Guzide scoprirà invece che Sezai e Yesim non le hanno mai detto la verità su Ipek, e decideranno quindi di chiudere ogni rapporto con loro. Nel frattempo, Yesim scoprirà che la chiavetta – contenente un video compromettente – è stata danneggiata. Ci sarà però una copia, che è stata salvata nella sua email e che potrà rivelare tutta la verità a riguardo.

Cosa succederà quindi nel corso dei prossimi episodi di Tradimento? Non resta che attendere per scoprirne di più. C’è da dire che la soap ha in serbo per i telespettatori sempre numerose sorprese e tanti colpi di scena, che rivelano eventi tenuti nascosti e vicende riguardante i misteriosi protagonisti di una serie che, in questi ultimi mesi, è diventata di punta nel palinsesto Mediaset.