La soap turca Tradimento torna con una settimana ricca di colpi di scena e momenti drammatici che tengono il pubblico incollato allo schermo

Fino al 15 giugno 2025, le puntate in onda su Canale 5 mostrano intrecci complessi tra passioni proibite, misteri oscuri e situazioni familiari al limite. L’equilibrio tra i protagonisti è messo a dura prova da eventi inaspettati, rivelazioni sconvolgenti e scelte difficili.

Partiamo con l’inizio di una settimana caldissima con il ritorno di Oltan e Ipek da un viaggio di lavoro. Dopo aver dormito in una pensione, tra i due scatta un bacio passionale che rompe un tabù e mette in serio pericolo il già fragile rapporto familiare. Sezai, padre di Ipek e figura centrale nella trama, scopre con sgomento l’intimità tra i due e fatica a comprendere questa nuova realtà. Il loro legame viene così gravemente compromesso, aprendo la strada a conflitti e incomprensioni che si rifletteranno nel prosieguo della storia.

Intanto, Mualla, madre di Oylum, dà il suo consenso al divorzio tra la figlia e Behram. Questo via libera segna un punto di svolta importante: finalmente Oylum potrà sposare Kahraman, un evento atteso da tempo e che promette di dare una nuova direzione alla vita dei personaggi coinvolti. Tuttavia, anche questo matrimonio sarà ben lungi dall’essere una favola, come si scoprirà nelle puntate successive.

La settimana di “Tradimento”

Martedì 10 giugno la tensione raggiunge nuovi picchi con una cena organizzata da Yesim e Umit, due personaggi chiave che lavorano sotto la direzione di una ricca cliente. La serata, inizialmente pensata per festeggiare l’imprenditore Kadir Akinaslan, prende una piega drammatica quando Kadir muore improvvisamente durante l’evento. La moglie, Semiha, è convinta che dietro la tragedia ci sia un avvelenamento e punta il dito proprio contro Yesim e Umit, scatenando così un acceso conflitto e l’apertura di un’indagine che metterà in serio pericolo la loro libertà e reputazione.

Nei giorni successivi, mercoledì 11 e giovedì 12 giugno, le conseguenze della morte di Kadir si fanno sentire. Yesim e Umit vengono arrestati con l’accusa di omicidio colposo. La loro permanenza in carcere sarà breve grazie a un rilascio su cauzione, ma la pressione e le incertezze rimangono alte. Contemporaneamente, durante la cerimonia di nozze tra Oylum e Kahraman, un episodio inatteso sconvolge tutti: la polizia fa irruzione e arresta Mualla con l’accusa di aver seppellito illegalmente il figlio Behram. Questo episodio getta nello scompiglio invitati e protagonisti, interrompendo bruscamente le nozze e lasciando tutti senza parole.

Venerdì 13 giugno segna uno dei momenti più dolorosi della settimana con la morte improvvisa della bambina affidata a Selin e Tolga. La piccola viene stroncata da una sindrome da morte improvvisa infantile, lasciando la coppia devastata dal dolore. Selin, in particolare, cade in uno stato di profonda depressione e tenta il suicidio, ma viene salvata in extremis da Tolga. La donna viene poi ricoverata in una clinica psichiatrica per ricevere le cure di cui ha bisogno, mentre Tolga cerca di sostenere la moglie e affrontare il lutto insieme a lei.

Nel frattempo, Guzide scopre che Sezai e Yesim hanno nascosto informazioni importanti su Ipek, portandola a sentirsi tradita e a interrompere ogni rapporto con loro. Questo nuovo attrito all’interno della famiglia aggiunge un ulteriore livello di tensione alla trama già ricca di conflitti.

Inoltre, viene fuori che una chiavetta USB contenente un video compromettente sembrava irrimediabilmente danneggiata, ma grazie a un salvataggio tempestivo via e-mail il contenuto è ancora al sicuro, lasciando aperta la possibilità che vengano alla luce segreti pericolosi che potrebbero ribaltare gli equilibri tra i protagonisti.