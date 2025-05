Tutte le anticipazioni sulle prossime puntate della soap di Canale 5, Tradimento: tutto quello che c’è da sapere.

La soap opera turca “Tradimento” (Aldatmak), trasmessa su Canale 5, continua a catturare l’attenzione di milioni di telespettatori italiani grazie a trame avvincenti e colpi di scena inaspettati.

Nella settimana che va dal 19 al 25 maggio 2025, le tensioni tra i personaggi si intensificano, svelando segreti inconfessabili e passioni travolgenti che promettono di tenere il pubblico col fiato sospeso.

Mualla rivela un segreto sconvolgente: le anticipazioni di Tradimento

Uno dei momenti più drammatici della settimana è senza dubbio la rivelazione di Mualla a Kahraman. Determinata a non lasciarlo partire per l’Argentina, Mualla svela un segreto che cambia radicalmente le carte in tavola: il piccolo Can non è il figlio di Behram. Questa confessione getta Kahraman nello sconforto, poiché egli aveva sempre considerato il bambino come parte della sua famiglia. La notizia lo costringe a riconsiderare le sue priorità e a rimanere, non solo per supportare Mualla, ma anche per cercare di rintracciare la misteriosa Oylum, che sembra essersi volatilizzata nel nulla.

La scomparsa di Oylum è diventata un mistero che tiene tutti con il fiato sospeso. La sua assenza ha creato un vuoto che influisce non solo su Mualla e Kahraman, ma anche su altri personaggi della soap. Le ricerche di Oylum si rivelano un’odissea ricca di insidie, e la sua eventuale riemersione potrebbe portare a ulteriori conflitti e rivelazioni.

Un altro filone narrativo che sta catturando l’attenzione del pubblico è quello che coinvolge Selin. Dopo un tentativo di suicidio, Selin viene ricoverata in ospedale in condizioni critiche, un evento che scuote profondamente il suo entourage. Oylum, nonostante le tensioni tra di loro, decide di lasciare dei fiori a Selin, dimostrando una preoccupazione autentica per il suo stato di salute. Questo gesto, sebbene simbolico, rappresenta una rottura nei rapporti tesi tra le due donne, suggerendo che sotto la superficie delle rivalità ci sia ancora spazio per la compassione.

Dall’altra parte, Tolga si trova a fronteggiare una verità inquietante: tra gli effetti personali della moglie scopre una pancia finta, il che lo porta a comprendere che Selin ha mentito riguardo la gravidanza. Questo tradimento amplifica la sua rabbia e frustrazione, costringendolo a prendere una decisione drastica: lasciare Selin. In un momento di vulnerabilità, Tolga si rivolge a Oylum con la proposta di fuggire insieme, ma la risposta di Oylum è un secco rifiuto, chiudendo definitivamente la loro relazione e lasciando Tolga in un mare di confusione.

Guzide, un altro personaggio centrale della serie, si trova a dover affrontare nuove sfide per riabilitare la sua immagine pubblica. Dopo aver accettato di partecipare a un programma televisivo in diretta nazionale per scusarsi delle false notizie diffuse in passato, le tensioni con Ipek si intensificano ulteriormente. Ipek accusa Guzide di essere responsabile della morte della madre, un’accusa che non solo mina la reputazione di Guzide, ma minaccia anche di distruggere il fragile equilibrio della sua famiglia. La situazione si fa sempre più tesa, con le due donne pronte a tutto pur di difendere le proprie posizioni.

Il conflitto tra Ozan e Ilknur si fa sempre più aspro, soprattutto a causa di Zelis. Ilknur sembra disposta a tutto pur di ottenere il potere, e tenta di ricattare Tarik con un video compromettente. Tuttavia, scopre che il file è stato cancellato, il che la porta a perdere terreno nel suo piano intricato. Zelis, nel frattempo, si trova in una situazione precaria: costretta a difendersi dagli attacchi di Ilknur, si sente sempre più vulnerabile. In un gesto disperato, Zelis spara a Ilknur e fugge, dando inizio a una fuga che la porterà a confrontarsi con le sue paure più profonde e a cercare una via di scampo da una situazione sempre più pericolosa.

In questo clima di tensione e intrighi, “Tradimento” continua a tessere una narrazione avvincente, dove ogni personaggio deve affrontare i propri demoni e le conseguenze delle proprie azioni. Con segreti che emergono e relazioni che si sgretolano, il pubblico è sempre più curioso di scoprire come si evolveranno le trame nei prossimi episodi.