Tradimento anticipazioni turche: svelata la verità (choc) sul protagonista

Cosa accadrà nelle prossime puntate dell’amatissima soap opera turca, colpi di scena inaspettati e scoperte drammatiche

Tradimento fin dalla sua prima puntata ci ha abituati a drammi, sorprese e verità sconvolgenti e, secondo gli spoiler che arrivano direttamente dalla Turchia, dove il finale della soap opera è già andato in onda, nelle prossime puntate ne vedremo delle belle. Nello specifico verrà a galla una scoperta che sconvolgerà non poco alcuni dei protagonisti.

Le prossime puntate, dunque, lasceranno tutti con il fiato sospeso, dopo tanto tempo finalmente una delle protagoniste avrà le informazioni che cercava, ma purtroppo riceverà anche una bruttissima notizia e la cosa la distruggerà.

Anticipazioni Tradimento, cosa accadrà nelle prossime puntate

Secondo le anticipazioni di Tradimento che arrivano dalla Turchia, nelle prossime puntate Guzide scoprirà una verità terribile sul figlio. Con l’amica Nazan raggiungeranno la casa del dottor Lutfi Taninir, il medico che nel 1998 aiutava le donne incinta in difficoltà a partorire. Quest’ultimo, però, è malato di Alzheimer, dunque, non ricorda nulla e non essendo lucido non può dare alcuna informazione alla donna.

Ma Guzide, il cui coraggio e la cui tenacia sono cose note ai telespettatori, non si darà per vinta e proverà comunque a parlare con il medico, inaspettatamente lui le rivelerà una verità scioccante. Sebbene non ricorderà nomi e ha le idee confuse, riesce a raccontare cosa è accaduto nella sala parto. Racconterà a Guzide che la sua amante dell’epoca rimase incinta, ma non voleva tenere il bambino e per questo lo diede “all’avvocato di Itanbul”, facendo capire che si riferiva a Tarik.

Il medico spiegherà a Guzide che il suo bambino era nato disabile e per questo il marito se ne volle sbarazzare, così lo sostituì con Oylum e le ha sempre nascosto la verità. Le parole del medico, com’è prevedibile, sconvolgeranno non poco la donna, che non riuscirà a credere che Tarik le abbia nascosto una cosa del genere. Nelle prossime puntate, dunque, si scoprirà che c’è Tarik dietro allo scambio di culle e proprio per mantenere il segreto, deciderà di sbarazzarsi dell’ostetrica uccidendola.

Ma Guzide alla fine scoprirà comunque la verità, una notizia che le spezzerà il cuore e – secondo le anticipazioni – la spingerà a volersi mettere sulle tracce del figlio naturale. Le prossime puntate di Tradimento, dunque, sono davvero da non perdere: accadrà di tutto e i colpi di scena sicuramente non sono finiranno qui.