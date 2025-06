Una scoperta sconvolgente, quella che vedremo anche noi nelle prossime puntate di “Tradimento”. Ecco gli spoiler

Nelle nuove puntate del fortunato serial turco Tradimento, in onda su Canale 5 dall’1 dicembre 2024, si apre un capitolo drammatico e carico di rivelazioni che scuoteranno profondamente le vite dei protagonisti. Kahraman, uno dei personaggi chiave della trama, scopre un segreto sconvolgente che riguarda la propria origine familiare: Sezai è suo padre. Questa rivelazione, inattesa e dirompente, metterà in discussione tutte le certezze accumulate fino a quel momento.

La svolta narrativa si innesca quando Kahraman nota un dettaglio fisico che ritiene una prova inconfutabile: una voglia nera sulla spalla sinistra, identica a quella che porta Sezai, un uomo con cui la madre di Kahraman aveva avuto una relazione prima della sua nascita. Questo particolare segno distintivo spinge Kahraman a mettere in discussione l’identità di suo padre, fino ad allora ritenuto Tahir, marito di Mualla.

La scoperta avviene nel momento in cui Kahraman si reca nell’hotel dove Sezai risiede da tempo, dopo la crisi con Güzide. Qui, ascoltando una conversazione con la receptionist che informa dell’uscita imminente di Sezai, Kahraman decide di confrontarsi direttamente con lui. Sezai, visibilmente turbato, confessa di aver bisogno di allontanarsi da Istanbul, forse per rifugiarsi nella sua città natale di Avanos. Durante questo incontro, il dettaglio della voglia diventa per Kahraman un elemento decisivo: “Sezai è mio padre”, ammette sconvolto.

La reazione di Oylum alla confessione di Kahraman

Parallelamente a questa rivelazione, si sviluppa il riavvicinamento tra Kahraman e sua madre Kadriye, con cui aveva perso i contatti da tempo. Fino a poco prima Kahraman credeva che Kadriye lo avesse abbandonato durante l’infanzia, ma scopre invece che è stata Mualla a portarlo via, motivando questa scelta come un atto per proteggerlo. Mualla sottolinea come Kahraman sia comunque un “Dicleli” di sangue, essendo nato da una relazione tra Kadriye e suo marito Tahir.

Sebbene all’inizio Kahraman mostri fiducia verso Kadriye e tenti di ricostruire il loro rapporto, questo legame rischia di incrinarsi quando la nuova verità sul padre naturale emerge, gettando ulteriore scompiglio nella famiglia.

Dopo aver scoperto il segreto, Kahraman si precipita da Oylum, una delle figure più vicine a lui, per raccontarle tutto durante un viaggio in auto. La giovane è visibilmente sconvolta dalla notizia, ma cerca di rassicurare Kahraman, minimizzando l’importanza del segno fisico: “Non significa nulla avere la stessa voglia”. Tuttavia, Kahraman resta fermamente convinto che la relazione della madre con Sezai prima della sua nascita sia la chiave per comprendere la sua vera identità, e non riesce a credere di essere stato ingannato finora.

Con la seconda stagione ancora in corso, i telespettatori italiani si preparano a nuovi sviluppi, con la rivelazione di Kahraman che rappresenta uno dei momenti più intensi e decisivi della serie. Le sfide emotive e le tensioni che ne derivano promettono di tenere alta l’attenzione fino agli episodi finali.