Guzide sotto accusa in tv, Tarik assente al matrimonio, Zelis in fuga e Hakan ferito in prigione: una settimana ad alta tensione per la soap turca.

La soap Tradimento, in onda su Canale 5, entra in una delle settimane più complesse e dense di sviluppi narrativi. Tra rivelazioni pubbliche, sparizioni improvvise, litigi familiari e un’aggressione che cambia il corso degli eventi, i protagonisti si troveranno al centro di un vortice che spinge tutti a fare scelte radicali. Il pubblico italiano, ormai affezionato a Guzide e agli altri volti principali della serie, sarà chiamato a seguire un intreccio sempre più serrato, dove ogni parola pronunciata ha un peso e ogni gesto porta a conseguenze inattese.

Guzide davanti alle telecamere, Tarik sparisce prima delle nozze

L’attenzione si concentra su Guzide, ospite di un talk show televisivo dove viene messa sotto accusa per presunta diffamazione. La conduttrice la incalza, ma l’atteggiamento cambia bruscamente quando Guzide tira fuori registrazioni audio inedite. Le prove dimostrano che non ha mai chiesto tangenti a Bilal. Scuse pubbliche in diretta, e reputazione ristabilita.

Nel suo momento di rivalsa, Guzide lancia una pesante accusa a Tarik, insinuando che anche la nipote possa aver agito contro di lei. Il tono si fa subito più cupo, con Tarik che chiama Azra annunciando un ricovero, ma le sue vere intenzioni restano oscure. Promette di sposare Yesim, ma poi non si presenta al matrimonio.

Il gesto scatena un effetto domino. Yesim sospetta un furto nella cassetta di sicurezza. Guzide la apre, ma il contenuto è sparito. La scoperta dà il via a un confronto acceso tra Yesim e la figlia Zelis, che viene accusata di aver tentato il colpo. Il litigio diventa pubblico, si intromettono anche Tarik e Ozan, e l’atmosfera precipita. Zelis, nel caos, restituisce l’anello e se ne va, lasciando tutti spiazzati.

Segreti di famiglia, ritorsioni e un’aggressione che cambia tutto

La settimana prosegue tra decisioni difficili e nuovi elementi che emergono nel quadro familiare. Selin, colpita da un lutto recente, accetta di partecipare a un piano nascosto insieme a Oltan per avere un figlio con Tolga. Una scelta spinta più dalla disperazione che dalla lucidità, che potrebbe alterare più di un equilibrio.

Nel frattempo, Sezai consegna a Guzide documenti su Hakan, un ragazzo che potrebbe essere suo figlio. I due partono verso Ankara per un incontro chiarificatore, ma il destino li ferma prima: Hakan viene accoltellato in carcere.

Le ferite sono gravi. Guzide e Sezai si offrono di pagare le cure mediche, mentre Oylum, emotivamente provata, accusa Ozan di averla spinta in un tranello. Secondo lei, dietro tutto ci sarebbe proprio Zelis.

Le tensioni si spostano allora su un altro fronte. Zelis affronta Mualla in un confronto che degenera rapidamente. Le parole diventano insulti, poi si passa ai gesti. Il clima è teso, carico di rabbia e incomprensione, e l’epilogo rischia di essere drammatico.

Il quadro si complica ancora. Tarik entra nel negozio di Yesim e la provoca con una scommessa, intenzionato a manipolare la situazione a suo vantaggio. Quando lei si distrae, distrugge le prove che potrebbero collegarlo a un omicidio. Un’azione rapida, studiata, che potrebbe cambiare il corso delle indagini.

Gli episodi saranno trasmessi in prima visione su Canale 5 e disponibili anche su Mediaset Infinity, offrendo la possibilità di rivedere o seguire in diretta ogni momento. Una settimana intensa, dove ogni personaggio si ritrova costretto a fare i conti con le proprie scelte, tra rancori mai sopiti e verità che, a fatica, iniziano a emergere.