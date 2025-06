Visto il caldo in arrivo, la possibilità di installare un condizionatore a prezzi contenuti, acquisisce ulteriore importanza

Con l’estate ormai alle porte e le temperature in netto aumento, in molti stanno pensando di installare o sostituire un climatizzatore per affrontare al meglio la stagione calda. A dare una mano ai consumatori arriva anche quest’anno il bonus condizionatori 2025, un incentivo statale che consente di ottenere una detrazione fiscale fino al 50% sulle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi di climatizzazione ad alta efficienza energetica.

Il bonus condizionatori 2025 rappresenta un’ottima occasione per migliorare l’efficienza energetica della propria abitazione, combattere il caldo estivo e risparmiare sulle tasse. Scegliendo impianti moderni e affidandosi a installatori qualificati, è possibile ottenere un vantaggio sia economico che ambientale.

Che cos’è il bonus condizionatori e a chi spetta

Si tratta di un’agevolazione pensata per chi desidera migliorare il comfort domestico riducendo i consumi energetici. Il bonus consente di scaricare dalle tasse una percentuale della spesa sostenuta, variabile tra il 36% e il 50%, a seconda del tipo di intervento e della destinazione dell’immobile.

L’incentivo è valido sia per chi effettua lavori di ristrutturazione che per chi acquista un condizionatore in sostituzione di un vecchio impianto, a patto che il nuovo apparecchio sia ad alta efficienza, come una pompa di calore a basso consumo energetico.

La detrazione è accessibile a un’ampia platea di beneficiari, tra cui:

Proprietari di immobili (prime o seconde case)

Inquilini con regolare contratto di affitto

Nudi proprietari

Comodatari e usufruttuari

Condomini (per interventi su parti comuni)

Enti pubblici e privati non commerciali

Associazioni, cooperative e imprese

Non è dunque necessario essere proprietari esclusivi dell’immobile per accedere all’incentivo: anche chi vive in affitto o ha altri diritti reali sull’abitazione può beneficiare della detrazione.

Il bonus copre le spese per l’acquisto e l’installazione di climatizzatori, pompe di calore, deumidificatori e sistemi ibridi ad alta efficienza. È importante che i dispositivi installati siano almeno in classe energetica A+, per garantire una riduzione dei consumi e un impatto ambientale più contenuto.

L’incentivo può arrivare fino a un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, e la detrazione viene ripartita in 10 quote annuali di pari importo. Per rientrare nel beneficio, il pagamento deve essere effettuato con strumenti tracciabili, preferibilmente tramite bonifico parlante, contenente causale, codice fiscale del beneficiario e partita IVA dell’installatore.

Come accedere al bonus

Per ottenere la detrazione è necessario conservare:

Le fatture relative all’acquisto e all’installazione

La ricevuta del pagamento (bonifico parlante o tracciabile)

La scheda tecnica del condizionatore

L’eventuale dichiarazione ENEA, in caso di Ecobonus

La detrazione si applica nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo.