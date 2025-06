Proseguono a ritmo serrato le riprese de I Cesaroni 7 – Il ritorno. E secondo quanto trapela, ne vedremo delle belle…

La nuova stagione della celebre serie televisiva italiana ambientata nel quartiere romano della Garbatella. Con la regia e la partecipazione attiva di Claudio Amendola, la produzione si prepara a riportare sul piccolo schermo le vicende di Giulio Cesaroni e della sua numerosa famiglia, arricchite da nuove dinamiche e personaggi. Le riprese andranno avanti fino ad agosto e l’attesa dei fan cresce in vista di una messa in onda prevista per l’autunno 2025 o, al più tardi, i primi mesi del 2026.

Claudio Amendola, oltre a interpretare Giulio, firma la regia della nuova stagione, assicurando continuità artistica e un forte legame con le origini della serie. La Garbatella, sempre protagonista, torna a essere il cuore pulsante di questa famiglia allargata, tra tradizione romana e temi moderni.

Le novità nella trama de I Cesaroni 7

Tra le anticipazioni più clamorose spicca la storyline che riguarda Marco Cesaroni, interpretato da Matteo Branciamore, che torna protagonista assoluto dopo aver fatto sognare i telespettatori con la sua tormentata storia d’amore con Eva (Alessandra Mastronardi), personaggio assente in questa nuova stagione. Marco ora vive una nuova fase della sua vita: convive con Virginia (Marta Filippi) e il loro figlio piccolo, Adriano (Pietro Serpi). In aggiunta, da New York arriva Marta (Valentina Bivona), la figlia adolescente che Marco ha avuto proprio con Eva.

Marco si prepara a sposare Virginia e non Eva, come i fan avevano sperato. Una promessa di matrimonio che segna una svolta significativa nelle sue relazioni affettive, mentre la presenza della figlia Marta introduce nuovi elementi di conflitto e tenerezza nelle dinamiche famigliari. Questo matrimonio rappresenta uno dei momenti chiave della stagione, attorno al quale ruoteranno molte altre trame.

Nel cast confermato di I Cesaroni 7 spiccano anche Ricky Memphis e Lucia Ocone. Memphis interpreta Carlo, il consuocero di Giulio, mentre Lucia Ocone dà vita al personaggio di Livia, figura destinata a essere molto vicina alla famiglia Cesaroni, soprattutto nel difficile periodo post-pandemico che la serie affronta con sensibilità e ironia.

Le conseguenze della pandemia da COVID-19 sono infatti un tema centrale della settima stagione. La crisi che ha colpito la famiglia Cesaroni e il quartiere della Garbatella viene raccontata con il consueto tono leggero ma mai superficiale, offrendo un quadro realistico delle difficoltà e delle riprese dopo un evento storico che ha segnato profondamente il nostro Paese.

Nonostante l’alto livello di attesa da parte dei fan, Mediaset non ha ancora ufficializzato la data di messa in onda per la nuova stagione de I Cesaroni. Tuttavia, fonti interne indicano come probabile un debutto in autunno 2025 o, al più tardi, inizio 2026 su Canale 5, rete storica della fiction.

La serie, che ha conquistato milioni di spettatori fin dal suo esordio nel 2006, torna quindi dopo un lungo periodo di assenza con una settima stagione che promette di rinnovare la sua formula vincente: intrecci familiari, commedia romantica e un’ambientazione romana autentica, questa volta arricchita da uno sguardo contemporaneo sulle sfide attuali.

I Cesaroni nascono come adattamento italiano della serie spagnola Los Serrano e hanno rappresentato per anni un punto di riferimento nel panorama delle fiction italiane, con un totale di 6 stagioni e 142 episodi trasmessi tra il 2006 e il 2014. La serie racconta la vita di una famiglia allargata romana che combina le vicende di Giulio Cesaroni, vedovo e proprietario di una bottiglieria, con quelle della professoressa Lucia Liguori e dei loro figli.