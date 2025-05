Svelate le cifre che guadagnano ogni settimana i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2025: ecco tutte le cifre.

L’avventura dei naufraghi dell’Isola dei Famosi 2025 è già cominciata e per tre concorrenti, per motivi diversi, è già finita. Se Lorenzo Tano è stato il primo concorrente eliminato dal pubblico, Leonardo Brum e Angelo Famao, dopo essersi ritirati e rientrati in gioco, hanno alzato definitivamente bandiera bianca mettendo fine alla loro avventura in Honduras e rinunciando, così, non solo alla possibilità di portare a casa il montepremi ma anche il cachet che la produzione riconosce ad ogni personaggio.

Esattamente come accade per i concorrenti del Grande Fratello, anche all’Isola dei Famosi, ogni naufrago, in base alla propria popolarità, riceve un cachet settimanale. Ai guadagni percepiti per la permanenza in Honduras, il vincitore porta a casa anche il montepremi, ma quanto guadagnano effettivamente i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2025?

Cachet Isola dei Famosi 2025: lo stipendio settimanale dei naufraghi

L’avventura all’Isola dei Famosi è non solo intensa, ma anche molto difficile. I concorrenti, ogni giorno, devono combattere con la fama, la convivenza con gli altri concorrenti, ma anche con la natura. Oltre ad avere un ottimo spirito di adattamento, tutti i concorrenti del reality show devono fare i conti anche con la presenza dei temutissimi mosquitos che, in alcuni casi, rendono la permanenza in Honduras davvero complicata. A tutto ciò, ogni settimana, i concorrenti devono affrontare varie prove, soprattutto fisiche, davvero ardue.

Per tutto ciò, ogni concorrente percepisce un cachet settimanale che si aggira tra i 5mila e i 10mila euro settimanali. La differenza si basa sulla popolarità dei concorrenti. Quelli più famosi, come Patrizia Rossetti, percepiscono probabilmente, un cachet più alto rispetto al resto del gruppo.

Il concorrente che riesce a resistere e a vincere l’Isola dei Famosi, oltre al cachet, porta a casa anche un montepremi da 100mila euro in gettoni d’oro. L’intera cifra, però, non viene incassata dal vincitore in questione perché la metà viene devoluta in beneficienza ad un ente scelto dallo stesso vincitore.

Quanto guadagnano, invece, la conduttrice Veronica Gentili, l’opinionista Simona Ventura e l’inviato Pierpaolo Pretelli? Sulle cifre riconosciuti ai trio che guida il reality non si sa nulla. Le cifre riconosciute, tuttavia, al trio a cui è stato affidato il rilancio dell’Isola saranno sicuramente più elevate rispetto a quelle che guadagnano i singoli concorrenti, nonostante la loro avventura sia molto più dura.