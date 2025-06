L’estate italiana regala scenari mozzafiato tra isole di mare cristallino, borghi autentici e natura incontaminata

Ma senza dover rinunciare al risparmio. Le isole low cost in Italia rappresentano una scelta ideale per chi desidera una vacanza autentica, ricca di sapori genuini e paesaggi unici, lontano dal turismo di massa e dai costi esorbitanti. Ecco una selezione aggiornata delle mete italiane più economiche e affascinanti per l’estate 2025.

Le isole low cost italiane confermano così la loro capacità di offrire esperienze uniche, tra mare cristallino, paesaggi autentici e tradizioni genuine, il tutto senza gravare eccessivamente sul budget delle vacanze estive. Queste destinazioni rappresentano un invito a scoprire un’Italia meno nota ma altrettanto affascinante, dove la bellezza naturale e culturale si coniuga con la semplicità e l’ospitalità.

Le isole italiane low cost

Con i suoi circa 10.000 abitanti, l’isola di Procida è un gioiello del Golfo di Napoli, immersa in un’atmosfera mediterranea fatta di case variopinte, vicoli pittoreschi e l’inconfondibile profumo di limoni. Il borgo di Terra Murata, con la sua collina più alta a 91 metri, domina l’isola, che si estende su una superficie di 3,7 km². Procida è facilmente raggiungibile da Napoli anche per brevi soggiorni, rendendola ideale per chi cerca una vacanza rilassante ma ricca di autenticità.

Situata nel Sud Sardegna, Carloforte è l’unico centro abitato dell’isola di San Pietro, isola che vanta una storia affascinante legata ai coloni liguri provenienti da Tabarka, al largo della costa tunisina. Con quasi 6.000 abitanti, Carloforte è un borgo di pescatori che conserva ancora il dialetto ligure tabarchino e una cucina ricca di tradizione.

Le spiagge di La Caletta, Punta Nera e Guidi sono tutte libere e incastonate in un contesto naturale verde e turchese, perfette per chi cerca una vacanza a contatto con la natura. Carloforte mantiene prezzi accessibili, lontani dagli eccessi turistici, offrendo un’esperienza autentica tra tradizione e mare incontaminato, senza discoteche o resort esclusivi.

Per chi ama l’avventura e la natura incontaminata, Marettimo è l’isola più remota e silenziosa dell’arcipelago delle Egadi. Priva di auto e di turisti di massa, questa isola si raggiunge in aliscafo da Trapani e offre un paesaggio di straordinaria bellezza, con grotte marine, sentieri escursionistici e un mare blu cobalto che incanta i visitatori.

La spiaggia di Scalo Maestro è una delle più belle, dove nuotare circondati da pesci colorati è un’esperienza magica. I costi sono contenuti, soprattutto in bassa stagione, rendendo Marettimo una scelta perfetta per chi cerca un contatto profondo con la natura e vuole evitare le folle.

Nell’Arcipelago Toscano, Capraia si distingue per essere l’unica isola vulcanica, con coste rocciose e acque limpidissime. Pur non offrendo spiagge sabbiose, le calette come Cala Rossa o La Grotta permettono bagni tra le tonalità che vanno dal verde al turchese, immerse in una natura selvaggia.

Tra le isole Eolie, Salina si caratterizza per un turismo più contenuto, lontano dal glamour di Panarea e dal turismo di massa di Lipari. Tra fichi d’india, muretti a secco e case di pietra, si respira un’atmosfera autentica e rilassata. Le spiagge più note, come Pollara con il suo arco roccioso e il tramonto spettacolare, e Santa Marina, sono perfette per chi cerca comfort e bellezza. La tradizione culinaria si esprime nel pane cunzato e nella granita ai gelsi con brioche, un must della colazione estiva. Si arriva in traghetto da Milazzo o Napoli e si gira facilmente in scooter, vivendo a ritmo lento. Prenotando con anticipo, anche i costi dell’alloggio e della ristorazione risultano accessibili.