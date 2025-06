Voli economici, cibo accessibile e isole incantevoli rendono il Paese una meta perfetta per chi cerca bellezza e risparmio.

Nel 2025, la Grecia si conferma una delle destinazioni più convenienti del Mediterraneo. Mentre altre località aumentano i prezzi con l’arrivo dell’alta stagione, il Paese continua a offrire un ottimo rapporto tra qualità e costi, attirando viaggiatori alla ricerca di mare, storia e relax senza esagerare con le spese. Le compagnie low cost garantiscono collegamenti diretti con le principali isole greche, e gli alloggi – da studios economici a piccoli appartamenti – sono spesso disponibili a tariffe accessibili anche in estate. Nei piccoli ristoranti tradizionali è possibile gustare piatti locali con meno di 15 euro. Le spiagge pubbliche sono numerose, curate, gratuite e distribuite lungo tutta la costa, rendendo possibile trascorrere giornate intere senza spese aggiuntive. Muoversi con traghetti e autobus locali permette di scoprire più luoghi in modo economico e autonomo.

Dove andare spendendo poco: Paros, Naxos e la Calcidica

Chi sceglie Paros punta su un’isola delle Cicladi che riesce ad abbinare spiagge scenografiche e vita notturna senza i prezzi di Santorini o Mykonos. Le località come Golden Beach e Kolymbithres offrono mare limpido e fondali bassi, perfetti anche per i più piccoli. Con voli da 100 a 150 euro e soggiorni a partire da 40 euro a notte, la spesa media giornaliera resta contenuta. Le taverne nella zona di Parikia, centro principale dell’isola, propongono menù completi con 12 euro a persona. Chi soggiorna nei pressi del porto risparmia anche sui trasporti.

A pochi chilometri, Naxos accoglie i turisti con un’atmosfera più tranquilla e rurale. L’isola è la più grande delle Cicladi e offre spazi ampi, spiagge poco affollate e villaggi autentici. Tra i luoghi più fotografati c’è la Portara, il tempio di Apollo affacciato sul mare, ma anche località come Agia Anna e Halki meritano una visita. Qui si trovano studios a 35 euro a notte e pasti completi per circa 10-12 euro. Ideale per famiglie o per chi cerca una vacanza più lenta, tra spiagge sabbiose e cucina locale.

Per chi preferisce restare sulla terraferma, la Penisola Calcidica rappresenta una soluzione interessante. Le tre “dita” che compongono la regione – Kassandra, Sithonia e Athos – offrono paesaggi molto diversi tra loro, dalle spiagge affollate ai tratti selvaggi più difficili da raggiungere. Con voli per Salonicco da 70 a 120 euro e soggiorni intorno ai 30 euro a notte, è una delle mete più economiche e versatili della Grecia continentale. Le spiagge libere non mancano e il costo della vita, rispetto alle isole più turistiche, resta decisamente più basso. Le località come Nikiti e Nea Moudania permettono di raggiungere le spiagge migliori senza lunghi spostamenti.

Quanto costa e come risparmiare: cifre reali e strategie utili

Il successo della Grecia come meta low cost non è casuale. I voli diretti a basso costo sono attivi da molte città italiane già in primavera. Prenotando con anticipo, si possono trovare biglietti anche sotto i 60 euro a tratta. Le strutture a conduzione familiare, tipiche del Paese, offrono sistemazioni essenziali ma curate, con cucine attrezzate che permettono di risparmiare anche sul cibo.

Una cena completa in taverna costa in media tra i 10 e i 15 euro, e spesso comprende antipasto, piatto principale, acqua e frutta. Le spiagge attrezzate offrono due lettini e un ombrellone già con 8 euro, ma in molte zone basta una stuoia per godersi il mare senza costi. Il noleggio auto si aggira intorno ai 30-40 euro al giorno, ma nelle isole più piccole ci si sposta tranquillamente a piedi o in autobus. I siti archeologici, fuori dai circuiti più noti, offrono accesso a pochi euro, e in alcuni giorni dell’anno l’ingresso è gratuito.

Il periodo migliore per risparmiare resta giugno o settembre, mesi in cui il clima è ottimo e l’affluenza turistica ridotta. In queste settimane, i prezzi di voli, alloggi e servizi sono più bassi, e si ha maggiore disponibilità nelle strutture. Chi sceglie bene la zona, prenota con anticipo e si affida ai mezzi locali riesce a vivere un’esperienza completa e autentica, senza dover rinunciare a nulla. Anche nel 2025, la Grecia si conferma una delle poche mete dove è ancora possibile coniugare bellezza, cultura e risparmio.