Prima di partire, è fondamentale informarsi sulle regole specifiche della compagnia aerea. Ecco qualche consiglio per non essere impreparati

Viaggiare con il proprio animale domestico è sempre più comune, ma spesso uno degli aspetti meno chiari riguarda il costo e le modalità con cui è possibile farlo in aereo. Le compagnie aeree europee prevedono specifiche tariffe e regolamenti per il trasporto di cani e gatti, che variano sensibilmente in base al peso dell’animale, al tipo di trasporto scelto (in cabina o in stiva) e alla destinazione del volo.

Viaggiare in aereo con cani e gatti può essere fonte di stress per gli animali, ma alcune precauzioni possono aiutare a rendere il viaggio più confortevole e sicuro:

Abituare l’animale al trasportino: È consigliabile iniziare a far familiarizzare il proprio animale con il trasportino almeno qualche giorno prima del viaggio, in modo che lo percepisca come un luogo sicuro.

Alimentazione e idratazione: Non somministrare cibo nelle ore immediatamente precedenti al volo, di solito si consiglia di evitare pasti per circa 4 ore prima, per prevenire problemi di digestione o nausea.

Comfort durante il viaggio: All’interno del trasportino è utile mettere una copertina o un materiale assorbente, per garantire una maggiore comodità e pulizia.

Prenotazione anticipata: Le compagnie aeree limitano il numero di animali trasportabili per volo, quindi è importante prenotare con anticipo e comunicare la presenza dell’animale durante l’acquisto del biglietto.

In viaggio con i nostri amici a quattro zampe: costi e condizioni

ITA Airways, compagnia di bandiera italiana, consente di portare i piccoli animali domestici sia in cabina sia in stiva. In cabina, è possibile trasportare animali con un peso complessivo (animale più trasportino) fino a 10 kg per i voli nazionali. Il costo per questo servizio è di circa 73 euro, una cifra che può variare leggermente a seconda del volo e delle condizioni specifiche. Per i voli internazionali, invece, il limite di peso si riduce a 8 kg, con tariffe che oscillano dai 50 ai 225 euro, in base alla destinazione.

Per quanto riguarda il trasporto in stiva, ITA Airways applica tariffe a partire da circa 83 euro per i voli nazionali, mentre sui voli intercontinentali si possono raggiungere costi fino a 300 euro, sempre in relazione alla tratta scelta. È importante ricordare che, in stiva, gli animali devono essere sistemati in appositi trasportini certificati, sicuri e confortevoli, che rispettino le normative IATA (International Air Transport Association).

Anche Air France, una delle maggiori compagnie europee, propone diverse opzioni per il trasporto di animali. In cabina, il limite massimo di peso è di 8 kg (animale più trasportino). I prezzi variano in base al tipo di volo: sui voli domestici in Francia il costo è di circa 30 euro, mentre sui voli europei si sale a 55 euro. Per i voli intercontinentali la tariffa può arrivare fino a 125 euro, sempre in relazione alla destinazione.

Nel caso del trasporto in stiva, Air France accetta animali con peso fino a 75 kg (compreso il trasportino). Le tariffe partono da 60 euro per voli nazionali, salgono a circa 100 euro per i voli europei e possono arrivare fino a 200 euro per quelli intercontinentali. Anche in questo caso, è fondamentale utilizzare trasportini omologati e assicurarsi che l’animale sia al sicuro durante tutto il viaggio.

Prima di imbarcare il proprio cane o gatto, è necessario munirsi della documentazione adeguata. Nel caso di viaggi all’interno dell’Italia, è sufficiente il libretto sanitario con le vaccinazioni aggiornate. Per i viaggi all’interno dell’Unione Europea, invece, serve il passaporto per animali domestici, un documento rilasciato da un veterinario autorizzato che attesti le vaccinazioni effettuate, in particolare quella antirabbica, obbligatoria e valida.