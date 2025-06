WhatsApp introduce la chat vocale di gruppo: una stanza audio per parlare in diretta con i membri online. Ecco come funziona e chi può usarla.

WhatsApp sta inviando un messaggio di notifica in-app a milioni di utenti per annunciare l’arrivo di una nuova funzione che cambia il modo di comunicare nei gruppi. Dopo aver introdotto il PIN di protezione per la privacy e rafforzato la crittografia end-to-end, ora l’attenzione si concentra sulle chat vocali, pensate per rendere le conversazioni collettive più fluide e immediate.

Come funziona la nuova chat vocale di gruppo

Con l’ultima versione dell’app (25.17.18), WhatsApp ha attivato una modalità chiamata Chat Vocale che consente agli utenti di parlare in tempo reale all’interno dei gruppi, senza dover effettuare chiamate. Non si tratta infatti di una chiamata classica: questa nuova funzione crea una sorta di stanza audio accessibile a tutti i partecipanti che risultano attivi nella chat in quel momento.

L’interfaccia è stata progettata per essere discreta e intuitiva. Quando la funzione è attiva, compare una barra arrotondata nella parte inferiore della schermata del gruppo: basta toccarla per unirsi alla conversazione. Solo i membri del gruppo possono vedere la chat vocale e parteciparvi, escludendo utenti esterni o contatti non autorizzati.

L’attivazione è semplice: si accede al gruppo, si scorre leggermente verso il basso e si tocca il pulsante dedicato per iniziare a parlare. Nessun invito, nessun obbligo di risposta. La partecipazione è libera e la conversazione resta disponibile per tutti i membri che desiderano unirsi, rendendo lo scambio più libero e meno invasivo rispetto a una telefonata.

Un nuovo canale di comunicazione, notificato direttamente in app

La novità viene comunicata direttamente dall’applicazione, senza bisogno di consultare blog o siti esterni. Un sistema pensato per informare in tempo reale, utile in un contesto in cui le novità tecniche vengono rilasciate con una frequenza sempre più alta.

Alcuni utenti potrebbero dover aggiornare l’applicazione per attivare la funzione. L’aggiornamento 25.17.18 è quello che integra ufficialmente la novità. Gli sviluppatori continuano a puntare su interazioni rapide, con strumenti sempre più agili, pensati per rispondere a un uso collettivo e dinamico della piattaforma.

Le chat vocali nei gruppi rappresentano un passo in avanti nell’evoluzione di WhatsApp, che si conferma attenta non solo alla sicurezza ma anche alla qualità della comunicazione. Più spazio al parlato, meno barriere tecniche, maggiore libertà: l’obiettivo è migliorare l’esperienza di gruppo, offrendo strumenti che rispettano privacy, tempistiche personali e fluidità d’uso.