Wicked 2 da record al box office: 150 milioni in un solo weekend

Wicked 2 conquista il pubblico con un cast stellare e una colonna sonora inedita, segnando nuovi record tra i film più visti del 2025 nelle sale mondiali

Il sequel del celebre musical di Broadway, Wicked – Parte 2: For Good, ha registrato un esordio straordinario al botteghino, consolidando il suo successo mondiale. Diretto da Jon M. Chu e prodotto da Universal Pictures, il film ha incassato ben 68,6 milioni di dollari nel primo giorno negli Stati Uniti, con una distribuzione in oltre 4.100 sale. Le previsioni indicano un weekend d’apertura da circa 151,5 milioni di dollari, cifra che potrebbe ulteriormente aumentare in base all’affluenza degli spettatori.

Record e Prestazioni al Box Office

Questo risultato rappresenta non solo il più grande debutto di sempre per un adattamento cinematografico di un musical di Broadway, ma anche il secondo miglior esordio nella storia di Universal Pictures, dietro soltanto a Jurassic World (2015). Wicked 2 supera nettamente gli incassi del primo capitolo, che l’anno scorso aveva raggiunto i 112 milioni di dollari nello stesso periodo precedendo il weekend del Ringraziamento.

Nel 2025, i migliori incassi all’esordio appartengono ancora a A Minecraft Movie (162 milioni) e al remake di Lilo & Stitch (146 milioni). Wicked 2 si posiziona quindi saldamente al secondo posto con circa 150 milioni di dollari, segnando inoltre il miglior venerdì dell’anno grazie a un’anteprima record che ha generato 22 milioni di dollari prima della release ufficiale.

Trama e Personaggi Principali

Ambientato cinque anni dopo gli eventi del primo film, Wicked: For Good racconta la lotta di Elphaba Thropp, la Malvagia Strega dell’Ovest interpretata da Cynthia Erivo, contro il regime oppressivo del Mago di Oz. Accanto a lei, Ariana Grande presta il volto a Glinda, ora portavoce del Mago e promessa sposa di Fiyero Tigelaar (Jonathan Bailey), che invece nutre ancora sentimenti per Elphaba. La narrazione si intreccia con le vicende di Nessarose, sorella di Elphaba, che assume il titolo di Malvagia Strega dell’Est, e di Boq, coinvolto in un complesso triangolo emotivo.

Il film prosegue il racconto delle lotte di potere e redenzione di questi personaggi, intrecciando temi di amicizia, amore e ribellione contro un sistema oppressivo. La colonna sonora, firmata da Stephen Schwartz con due brani originali scritti appositamente per questo capitolo, accompagna le emozioni profonde e i momenti più intensi della storia.

Produzione e Distribuzione

Wicked 2 è stato girato principalmente negli Sky Studios di Elstree, in Inghilterra, tra dicembre 2022 e gennaio 2024. La produzione ha affrontato alcune difficoltà legate agli scioperi dei sindacati attoriali, ma ha mantenuto una tabella di marcia serrata. Il film è stato distribuito nelle sale statunitensi e internazionali a partire dal 21 novembre 2025, con doppiaggio italiano curato da Roberto Gammino e adattamento musicale affidato a Lorena e Virginia Brancucci.

Il cast di alto profilo, oltre a Erivo e Grande, comprende nomi come Jeff Goldblum, Michelle Yeoh e Jonathan Bailey, conferendo ulteriore prestigio a questo ambizioso progetto.

Parallelamente, il successo di Wicked 2 si inserisce in un 2025 già ricco di grandi risultati cinematografici, con titoli come F1: The Movie e Predator: Badlands che hanno anch’essi raggiunto incassi record. Ma il fenomeno di Wicked, con la sua miscela di musica, dramma e fantasy, continua a dominare il cuore e il portafoglio degli spettatori, confermandosi un caso di studio nel mercato globale del cinema contemporaneo.