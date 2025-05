X Factor, arriva un drastico cambiamento in giuria il prossimo anno. Ecco chi se ne andrà e chi prenderà il suo posto.

Cambia il volto di X Factor, ma lo spirito resta lo stesso. D’altronde, nel corso degli anni sono stati molti i cambiamenti nel cast della giuria operati dai vertici: negli anni si sono avvicendati volti molto noti nel mondo dello spettacolo, da Morgan a Simona Ventura, fino a Manuel Agnelli e Arisa. E ora sembra alle porte un ennesimo cambio di rotta che sorprenderà (e non poco) i fan dello show.

La notizia pare ormai ufficiale: Francesco Gabbani entrerà nella giuria del talent show di Sky e prenderà il posto di Manuel Agnelli, storico volto della trasmissione che per la terza volta lascia il programma. Una sostituzione significativa che di certo non passa inosservata, anche per i retroscena legati a possibili tensioni interne.

Gabbani al tavolo dei giudici, un debutto atteso

Francesco Gabbani, cantautore toscano noto al grande pubblico per il brano cult Occidentali’s Karma (che gli valse la vittoria a Sanremo 2017) siederà per la prima volta tra i giudici del talent. Non è del tutto nuovo alla televisione: ha già avuto esperienza da conduttore in particolare su Rai 1 con il programma Ci vuole un fiore.

Per lui però questa sarà la prima volta nel ruolo di mentore e coach all’interno di un format competitivo come X Factor, che richiede doti strategiche e di talent scouting non da poco. Una sfida nuova che però sembra calzargli a pennello.

Gabbani ha dalla sua una carriera musicale costruita passo dopo passo, una forte capacità comunicativa e uno stile riconoscibile che potrebbe portare una ventata di leggerezza allo show. E aggiungere anche un tocco di ironia senza mai perdere di vista l’aspetto tecnico.

L’uscita di Manuel Agnelli: la fine di un’epoca?

La notizia dell’uscita di Manuel Agnelli ha prevedibilmente lasciato l’amaro in bocca a molti fan della trasmissione. Dopo la vittoria della giovane Mimì Caruso nella passata edizione (la prima con un suo artista a trionfare) sembrava naturale una riconferma. E invece, secondo alcune indiscrezioni riportate da Open, a pesare sarebbero stati i rapporti tesi con Achille Lauro, altro giurato del programma.

Il tavolo dei giudici sarà quindi composto (salvo ulteriori colpi di scena) da Francesco Gabbani, Achille Lauro, Paola Iezzi e Jake La Furia. Insomma, non ci sarebbero altre modifiche nel parterre dei giudici nella prossima edizione. Confermata anche la conduzione di Giorgia, che dopo il debutto del 2024 ha convinto il pubblico con il suo stile pacato ma incisivo.