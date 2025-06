La Rai pronta a cancellare un amatissimo programma Rai? Spunta una clamorosa indiscrezione che non piace affatto al web.

Nulla è certo per la prossima stagione televisiva dove, sia sulla Rai che sulle reti Mediaset potrebbero esserci importanti novità. L’estate è appena cominciate e le voci su quello che accadrà in autunno sono davvero tanti. Tra tagli, nuovi progetti e voglia di rinnovare, sono diversi i programmi e i relativi conduttori che rischiano di restare a casa.

In casa Rai, in particolare, gli eventuali tagli lascerebbero a casa anche un conduttore storico della tv di Stato che, secondo voci di corridoio, avrebbe reagito malissimo di fronte a tale eventualità. Secondo alcuni rumors, però, anche una trasmissione molto amata dal pubblico, rischia di non andare più in onda.

Rai, rumors sul programma cancellato: ecco cosa sta accadendo

Alla presentazione dei palinsesti Rai 2025/2026 manca sempre meno e, stando ad alcune indiscrezioni riportate da Davide Maggio, sono diverse le trasmissioni che rischiano di non andare più in onda a causa dei vari tagli. A pagare i presunti tagli dovrebbero essere soprattutto trasmissioni in onda in seconda serata, ma a quanto pare, anche Citofonare Rai2, il programma condotto da Simona Ventura e Paola Perego rischia di non andare più in onda nella domenica mattina di Raidue.

Secondo il giornalista Massimo Galiano, infatti, la realizzazione di una nuova stagione di Citofonare Rai2 non sarebbe così scontata: “Un po’ di indiscrezioni fronte Rai, in anteprima…Citofonare Rai2 con Perego e Ventura verso la chiusura…”, scrive su X. “Il programma non è previsto nei nuovi palinsesti Rai che saranno presentati a Napoli venerdì 27 giugno…”, fa sapere ancora il giornalista.

La conferma ufficiale, dunque, arriverà solo il prossimo 27 giugno con la presentazione ufficiale dei palinsesti. Tuttavia, secondo l’AdnKronos, la trasmissione continuerà a fare compagnia ai telespettatori la domenica mattina e alla sua guida ci sarà ancora Paola Perego. Sembrerebbe, invece, in bilico il futuro di Simona Ventura, attualmente impegnata in Mediaset come opinionista e che sarà anche protagonista di un nuovo programma.

Se, dunque, la Ventura potrebbe non essere più conduttrice di Citofonare Rai2, per l’AdnKronos, invece, il programma non solo andrà in onda ma sarà anche condotto da Paola Perego che potrebbe essere impegnata anche nella conduzione di un’altra trasmissione in prima serata.

Fino a venerdì 27 giugno, tuttavia, sul futuro della Perego e della Ventura ci saranno indiscrezioni non ufficializzate.