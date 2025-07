Angelina Mango si sta dedicando a se stessa e alla sua vita regalandosi anche un nuovo look che ha letteralmente spiazzato i fan.

Cresciuta con la musica per essere la figlia di due grandi artisti, Pino Mango e Laura Valente che, per tanti anni è stata la voce dei Matia Bazar, Angelina Mango ha sempre sognato vivere di musica a cui si è dedicata sin da bambina. Influenzata dalla musica di Aretha Franklin, Nirvana e The Rolling Stones, ha scritto la sua prima canzone quando aveva solo cinque anni e, crescendo, il richiamo della musica è diventato sempre più forte.

La svolta è arrivata quando è entrata nella scuola di Amici di Maria De Filippi dove si è classificata al secondo posto vincendo, però, la categoria canto. E’ l’inizio di un successo repentino e straordinario che la porta anche a partecipare al Festival di Sanremo 2024 vincendo con il brano La noia con cui partecipa anche all’Eurovision Song Contest.

Con una vita frenetica e ricca di impegni, ad un certo punto, Angelina sente l’esigenza di frenare e di fermarsi un po’ per ritrovare se stessa. Oggi, infatti, pur continuando a dedicarsi alla musica, ha scelto anche di ricominciare a studiare e di dedicarsi del tempo come ha fatto scegliendo di cambiare radicalmente look.

Il nuovo look di Angelina Mango: per i fan è quasi irriconoscibile

“Non so molto bene chi sono, ma sto iniziando a capire cosa mi piace e credo che questo sia alla fine ciò che conta. mi sono persa tra la gente invece di stare sul palco a guardarla e mi è piaciuto proprio, penso che la vita sia un po’ così. Sentirsi nel presente, e isolare, circoscrivere i momenti no, che non sono sempre, ma sono solo in parte. Guarda che bello il resto”.

Con queste parole, Angelina si mostra ai fan come una ragazza di appena 24 anni che, travolta da un successo incredibile, ad un certo punto della sua vita, ha sentito l’esigenza di riflettere su ciò che realmente vuole. Circondata dagli amici, si gode un concerto come qualsiasi ragazza della sua età sfoggiando anche un nuovo look che segna anche un nuovo inizio per l’artista.

Angelina, così, ha detto addio ai toni più chiari e al viso scoperto per sfoggiare un colore più scuro e un taglio medio con la frangia che le incornicia il viso e mette in risalto lo sguardo. Un look che piace davvero a tutti anche se c’è chi ammette di far fatica a riconoscerla con un nuovo colore e un nuovo taglio.

Sotto i post, tuttavia, ci sono tantissimi commenti di affetto e supporto per la figlia di Mango che, con il suo indiscutibile talento, ha davvero stregato tutti.