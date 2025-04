E’ impossibile non riconoscere in questi occhi lo sguardo di una delle cantanti più amate del momento: una vincitrice del Festival di Sanremo

Una bambina felice, con gli occhi pieni di sogni. E’ questo che traspare dalla foto che mettiamo in evidenza, condivisa dalla protagonista qualche tempo fa sui suoi profili social. Si tratta di una cantante amatissima, che i fan non vedono l’ora di riascoltare dal vivo.

“ok ci sono un po’ di brindisi da fare. il tour italiano è completamente sold out. le date di monaco colonia e londra sono sold out, e abbiamo appena aggiunto una data a francoforte. e infine la noia è il brano italiano di una solista più ascoltato su spotify e il più ascoltato all’estero del 2024.

ecco com’è andata”

Questa è la didascalia allegata allo scatto che in pochissimo tempo ha fatto incetta di like. A questo punto è chiaro che si tratta di Angelina Mango.

Il ritorno sui social

Angelina Mango porta un cognome importante. Suo padre è stato un grande artista, un cantautore scomparso prematuramente rimasto nel cuore di tutti i suoi fan. La cantante de La Noia è cresciuta a pane e musica, visto che anche sua mamma, Laura Valente, è l’ex cantante dei Matia Bazar.

Insomma, figlia d’arte ma con un grande talento, che è esploso davanti a tutt’ Italia, dal suo ingresso nella scuola di Amici nel 2022, edizione che ha vinto e che l’ha catapultata sul palco del Festival di Sanremo nel 2024, vincendo ancora una volta.

Un successo cresciuto sempre di più ma che ad un certo punto ha costretto la cantante a fare un piccolo stop. Com’è noto nell’ottobre scorso Angelina ha deciso di sospendere il tour per un problema di salute, una rinofaringite acuta. “Devo fermarmi perché voglio prendermi cura di me mettendo la salute al primo posto e perché voglio essere non solo la mia voce ma anche quella di tutti voi”

Da quel momento la cantante si è allontanata dai social per dedicarsi a se stessa. Un periodo caratterizzato anche dal ricovero presso la clinica Maria Luigia di Parma. Tuttavia in questi ultimi giorni la giovane cantautrice ha ricominciato a pubblicare scorci della sua vita, apparendo più serena e con il desiderio di ricominciare.

Intanto, in attesa di tornare a divertirsi e far divertire e sognare il suo pubblico dal palcoscenico, ha deciso come lei stessa ha annunciato di riprendere gli studi universitari. Angelina Mango si è era iscritta alla Facoltà di Lettere Moderne di Bologna prima di entrare ad Amici.