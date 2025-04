George Clooney ha cambiato look, e sembra davvero irriconoscibile: che cambiamento per la star di Hollywood.

George Clooney è sicuramente una delle principali star di Hollywood. Nato a Lexington il 6 maggio 1961, è noto come attore, regista e produttore cinematografico statunitense. Ha raggiunto la notiretà internazionale nella serie televisiva E.R. – Medici in prima linea. Inoltre, ha ottenuto ruoli da protagonista nei film Batman e Robin e Out of Sight. Nel 2001 è diventato ancora più popolare dopo il film Ocean’s Eleven – Fate il vostro gioco.

Nel 2006 ha vinto il premio Oscar al migliore attore non protagonista per la sua interpretazione nel film Syriana. Ha vinto anche cinque Golden Globe, un BAFTA e un Premio Osella alla Mostra del Cinema di Venezia. Per quanto riguarda la sua vita privata, ha avuto svariate relazioni molto importanti. Una delle più note è sicuramente quella che ha avuto con l’attrice Kelly Preston, in seguito con l’attrice Talia Balsam e la modella britannica Lisa Snowdon.

Ha frequentato anche Sarah Larson, anch’essa modella, e in seguito la showgirl Elisabetta Canalis e la wrestler Stacy Keibler. A fine 2013 comincia a frequentare l’avvocatessa Amal Alamuddin, con cui si sposa a Venezia il 27 settembre 2014. Nel 2017 è diventato padre di due gemelli: Ella e Alexander.

George Clooney, che cambiamento: adesso non è più come prima

George Clooney è certamente uno dei volti più apprezzati e magnetici del cinema. Ha conquistato tante donne con il suo fascino, e ha raggiunto traguardi a dir poco straordinari nel corso della sua carriera grazie al suo talento di attore di calibro internazionale. E adesso ha cambiato look. E quando vi diciamo che ha cambiato look, non intendiamo una piccola modifica, ma veramente un cambiamento più che notevole.

A quanto pare, ha deciso di tingersi i capelli. Il 63enne ha scelto di dire addio ai suoi capelli grigi per trasformarli in castani. Di recente, infatti, si è presentato a Broadway con una tinta scura in vista del debutto del suo show Good Night, and Good Luck. Al New York Times, l’attore ha dichiarato: “Mia moglie odierà questo cambiamento, e i miei figli mi rideranno in faccia”.

Insomma, a prescindere dalla reazione della sua famiglia, George Clooney ha chiaramente effettuato un drastico cambiamento estetico. Non è la prima volta che una star decide di intraprendere una scelta del genere, tuttavia quando accade a una di calibro internazionale come Clooney, la risonanza è ancora più alta.