Marco Liorni ha una figlia bellissima: scopriamo chi è e cosa fa la 18enne splendida figlia del conduttore televisivo.

Marco Liorni è un conduttore televisivo di grande successo. Nato a Roma il 6 agosto 1965, fin da bambino è stato appassionato di televisione. Prima di iniziare la sua carriera all’interno del mondo dello spettacolo, ha conseguito la maturità classica e si è laureato successivamente in discipline umanistiche.

Ha vinto il Telegatto in tre diverse occasioni, e anche il Premio TV – Premio regia televisiva per la Vita in diretta. Nel 2012, invece, è stato candidato come personaggio rivelazione. All’inizio della sua carriera conduce programmi per varie radio locali, tra cui Tele Radio Domani e Radio Incontro. Il successo arriva successivamente, una popolarità a livello nazionale che è proseguita anche negli ultimi anni.

Marco Liorni, chi è e cosa fa la sua bellissima figlia

Per quanto riguarda la vita privata del presentatore romano, dalla prima moglie Cristina, sposata nel 1993, ha avuto un figlio di nome Niccolò. Nel 2014 ha sposato negli Stati Uniti la seconda moglie Giovanna Astolfi, da cui ha avuto le figlie Emma e Viola: il matrimonio è stato ufficializzato in Italia nel 2016. La figlia di cui vi parliamo è Emma, la primogenita di Marco Liorni e Giovanna Astolfi. Di lei sappiamo davvero poco, esattamente come della moglie e della seconda moglie del presentatore televisivo, questo perché l’uomo è molto discreto e riservato riguardo ai suoi affetti più stretti.

In ogni caso, è chiaro che la ragazza ha circa 20 anni e che si è diplomata nel giugno del 2023. Emma sta continuando a studiare; non è nota, però, la facoltà universitaria che ha scelto di seguire. Potenzialmente, potrebbe aver scelto di prendere la stessa strada del padre, o in alternativa deciso di seguire un percorso completamente diverso. Per quel poco che possiamo ntoare, comunque, la giovane donna ricorda molto il padre per quanto riguarda i tratti fisici ed estetici. Ma come detto, non è possibile sapere molto di più su di lei.

E probabilmente è meglio così; Marco Liorni ha raggiunto traguardi straordinari nel corso della sua carriera, e probabilmente c’è riuscito grazie anche alla privacy che ha sempre deciso di mantenere, concentrando tutte le sue energie esclusivamente su se stesso e senza mai coinvolgere direttamente le persone che ha frequentato nella sua più assoluta intimità: questo approccio, sicuramente, può portare tantissimi benifici.