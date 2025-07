I tagli Rai hanno fatto diverse vittime: sono numerosi i programmi cancellati e tra questi anche uno storico che chiude dopo 14 edizioni.

I tagli Rai che erano nell’aria sono stati confermati dalla presentazione ufficiale dei palinsesti Rai 2025/2026 con diversi nomi che non figurano tra i protagonisti della prossima stagione televisiva. Non sono stati, infatti, confermati i programmi di Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan, ma anche quello di Paola Perego e Simona Ventura che, a settembre, non condurranno più Citofonare Rai2, la trasmissione che conducevano ogni domenica.

Molti tagli riguardano anche i programmi d’informazione e di approfondimento e tra i tanti programmi cancellati spicca uno storico della Rai che chiude ufficialmente dopo 14 edizioni. Il conduttore, di fronte a tale decisione della Rai, non nasconde il proprio malcontento.

Programmi Rai: chiude Petrolio, le parole di Duilio Giammaria

I drastici tagli Rai hanno colpito l’informazione di approfondimento dando vita ad una silenziosa protesta dei giornalisti. A pagare i tagli è anche Duilio Giammaria che non andrà più in onda con Petrolio. Come svelato da Davide Maggio, Giammaria non nasconde la propria amarezza per una simile decisione.

“Le emozioni fanno parte del nostro lavoro, comunichiamo con gli occhi, con le parole, non con le carte, non con le caselle di palinsesto! Siamo un’azienda di idee, di teste, di persone, di cuori, questo devono rispettare”, le parole del conduttore.

Dei tagli della Rai ha anche parlato Salvo Sottile che, durante la presentazione dei palinsesti Rai, come riporta Libero, ha dichiarato: “Anche il mio programma subirà delle riduzioni: andranno in onda meno puntate, quindi non si tratta di un singolo caso. L’errore, a mio avviso, è trasformare questa situazione in una questione personale”. Inoltre, come sottolinea Sottile, i tagli non riguardano solo l’informazione, ma anche l’intrattenimento come dimostra la cancellazione di Citofonare Rai2 e la non presenza dei palinsesti della Perego e della Ventura.

Sempre commentando i tagli, Massimo Giletti ha aggiunto: “A me hanno tolto più di tutti, 7 puntate. Mi fa amarezza, perché penso sempre che l’informazione sia importante, dev’essere pluralista, però non è un alibi. Dobbiamo sempre lavorare. Se il sistema taglia, tu devi essere più forte e resistere, magari meritare sul campo altro e richiederlo”.

Insomma, sono tanti i programmi cancellati o ridotti nella prossima stagione televisiva della Rai che, da settembre, punterà nuovamente su Stefano De Martino, Mara Venier, Carlo Conti, Antonella Clerici e Milly Carlucci i cui programmi sono stati tutti confermati.