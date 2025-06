Sono tanti i programmi Rai che chiudono i battenti e che non rivedremo più in onda in autunno. Ecco la lunga lista.

Alla presentazione dei palinsesti ufficiali della Rai per la stagione 2025/2026 mancano solo pochi giorni, ma in vista del 27 giugno, sono tante le indiscrezioni su vari programmi che sarebbero stati cancellati e che non torneranno in onda in autunno. Le bozze finali dei palinsesti, in vista della presentazione ufficiale che si svolgerà a Napoli durante una conferenza stampa, sono state consegnate il 19 giugno e quanto pare sarebbero diverse le novità in programma.

In attesa della presentazione ufficiale dei palinsesti, sembra ormai certa la cancellazione di alcune trasmissioni che, dopo la pausa estiva, non vedranno più la luce. La Rai, infatti, anche a causa di alcuni tagli, avrebbe deciso di rinunciare ad alcuni programmi, anche storici, scatenando anche la dura reazione di un conduttore.

Rai, i programmi cancellati per la stagione 2025/2026

Il caso che sta facendo discutere è la cancellazione di Agorà Weekend, programma del fine settimana di Rai 3. Nonostante gli ascolti in crescita, la Rai ha deciso di chiudere il programma ufficialmente per ragioni legati ai tagli. Al suo posto, invece, dovrebbe andare in onda Mi manda Rai 3 con Federico Ruffo che, così, dovrebbe fare compagnia ai telespettatori per tutta la settimana allungandosi fino al weekend.

Agorà weeekend, tuttavia, non è l’unico programma che la Rai ha deciso di chiudere. Nella lista delle trasmissioni che non andranno più in onda in autunno rientrano anche Petrolio, Il Fattore Umano, Rebus, Tango e Generazione Z.

La cancellazione riguarda soprattutto programmi dedicati alla cultura e all’informazione ed è questo il motivo che preoccupa l’Usigrai che teme il rischio di un’informazione impoverita. Il consigliere Rai, Roberto Natale ha attaccato duramente, chiedendo “Chi sta lavorando per La7?”, sottolineando come la Rai stia perdendo professionisti di qualità.

Tuttavia, anche altri programmi dediti all’intrattenimento rischiano la chiusura. Il caso più emblematico riguarda Citofonare Rai2 intorno al quale esistono informazioni spesso contrastanti. Da una parte, il suo ritorno sembra certo anche se, pare, solo con la conduzione di Paola Perego per la quale si starebbe pensando anche ad un impegno in prima serata e, dall’altra, sembrerebbe che il ritorno dello show domenicale di Raidue non sia così scontato.

In ogni caso, la presentazione dei palinsesti ufficiali del 27 luglio toglierà qualsiasi dubbio sulle trasmissioni e i personaggi che faranno parte della nuova stagione televisiva della Rai.