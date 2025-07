Milly Carlucci ha scelto il primo concorrente per Ballando con le stelle 2025 e il nome sta già facendo discutere. Ecco chi è.

Il sabato sera di Raiuno, a partire dal 27 settembre 2025, sarà affidato ancora a Milly Carlucci e al suo Ballando con le stelle che tornerà in onda con un’edizione tutta nuova. Nonostante alla partenza del talent show manchino ancora più di due mesi, sul web, sono tante le voci sui presunti concorrenti. L’obiettivo della Carlucci è quello di mettere su un cast stellare continuando ad evitare di ingaggiare protagonisti che arrivano dai reality show.

Tra i primi nomi che stanno circolando, alcuni sono davvero clamorosi e scatenerebbero, sin dalla vigilia, la curiosità dei fan. Su tutti, infatti, spiccano quelli di Francesca Pascale e Barbara D’Urso che, già nei panni di ballerina per una notte, ha dimostrato di essere perfetta per Ballando. Non si trascura, tuttavia, neanche la pista che porta a Francesco Totti che, dopo aver partecipato, in qualità di ospite, a Sognando Ballando con le stelle, potrebbe davvero accettare la proposta della Carlucci di diventare concorrente.

Tuttavia, stando ad alcune voci di corridoio, il primo concorrente di Ballando con le stelle 2025 non è tra i nomi citati anche se, a sua volta, è davvero clamoroso.

Chi è il primo concorrente di Ballando con le stelle 2025

Secondo quanto fa sapere in esclusiva Gabriele Parpiglia direttamente nella sua newsletter, pare che il primo concorrente di Ballando con le stelle 2025 sarà Rosa Chemical. “Il primo nome blindato che calcherà davvero la pista di Milly Carlucci è quello di Rosa Chemical…”, scrive Parpiglia.

Parpiglia, inoltre, ha smentito la presenza di Chiara Ferragni, ma anche quella di Francesca Pascale che non sarà una concorrente ma soltanto una ballerina per una notte. “Archiviate definitivamente le fake news che volevano Chiara Ferragni e Francesca Pascale tra i concorrenti di Ballando con le Stelle (la Pascale ballerà solo per una notte)…”, ha aggiunto ancora il giornalista.

Per il momento, tuttavia, nessun nome è stato ufficializzato. Oltre al desiderio di avere tra i concorrenti anche la superstar internazionale, altri nomi sono stati accostati al programma di Milly Carlucci come quelli dello sportivo Alex Schwazer che, in passato, ha anche partecipato al Grande Fratello di Alfonso Signorini, della conduttrice Rai Lorena Bianchetti e dell’’ex velina di Striscia La Notizia Melissa Satta con cui la Carlucci potrebbe ripetere il successo ottenendo con la presenza nel cast di Federica Nargi. Entro la fine dell’estate, tuttavia, il cast di Ballando sarà ufficializzato.