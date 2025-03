Chi è Anna Mazzamauro: dalla vita privata alla carriera fino al rapporto con Paolo Villaggio, tutto su di lei.

Anna Maria Mazzamauro è sicuramente una delle icone italiane del mondo del cinema del ventesimo secolo, specialmente per aver interpretato magistralmente il personaggio della signorina Silvani della serie di film sul ragioniere Ugo Fantozzi, ruolo che le ha fatto ottenere una candidatura al Nastro d’argento come miglior attrice non protagonista nel 1976 e nel 1993 per Fantozzi e Fantozzi in paradiso.

Nata a Roma il 1° dicembre 1938, è stata sposata con Bartolomeo Scavia – dal quale ha avuto la figlia Guendalina nel 1970 – ed è stata la compagna dell’attore Nello Riviè fino al momento della sua morte.

Per quanto sia stato il ruolo più determinante della sua lunga carriera, è scorretto parlare della bravissima Anna Mazzamauro solo come l’eccentrica signorina Silvani che ha fatto impazzire il ragionier Fantozzi: anche perché la sua carriera parla chiaro.

Anna Mazzamauro, carriera e il rapporto con Paolo Villaggio

Una carriera intensa, quella di Anna Mazzamauro, iniziata a fine anni sessanta, quando decide di aprire nel centro di Roma un piccolo teatro per spettacoli di prosa, Il Carlino. Proprio all’interno di questa dimora d’arte, l’attrice romana mette in luce le sue prime prestazioni teatrali. Nel 1967 debutta al cinema in Pronto…c’è una certa Giuliana per te. Quella che sembrava una carriera in totale discesa, subisce nel 1968 il primo contraccolpo; dopo un incendio, il suo teatro finisce distrutto, la compagnia chiude e la Mazzamauro finisce disoccupata. In quello stesso anno recita nella commedia musciale per la televisione Non cantare, spara.

Nei primi anni settanta si esibisce in una lunga serie di personaggi femminili, mettendo in evidenza una grande intelligenza e una spiccata autoironia. Il punto di svolta della sua carriera, nemmeno a dirlo, è stato l’esordio prima e la presenza certa poi nella serie di film su Fantozzi, mantenendo il ruolo della signorina Silvani dal 1975 al 1999, a parte in Fantozzi contro tutti e Superfantozzi. Per sua stessa ammissione si è trovata sempre meglio a recitare in teatro rispetto al cinema, probabilmente in virtù del fatto che ha accumulato maggiore esperienza sul primo palcoscenico nel corso degli anni. E il suo rapporto con Paolo Villaggio? In un’intervista recente rilasciata ad Adnkronos, ha precisato che “io e Paolo non eravamo amici, ci incontravamo solo sul set”.

Anna Mazzamauro ha anche ricordato un particolare aneddoto di quando un giorno ha chiesto a Villaggio il motivo per cui non sono riusciti mai a diventare amici. Villaggio rispose semplicemente “perché io frequento solo gente ricca e famosa”. L’attrice ha precisato che non ha mai capito se fosse serio o scherzasse. In ogni caso, non si è fatta problemi neanche ad ammettere la genialità di paolo Villaggio, constatata dal fatto che dopo mezzo secolo tutti quanti parlanto ancora di Fantozzi e degli iconici personaggi apparsi più e più volte nei film. Insomma, magari la Mazzamauro e Villaggio non sono stati amici, ma hanno contribuito a rendere Fantozzi un mito praticamente indimenticabile e che non pare aver subito l’inevitabile scorrere degli anni.