CineQuiz: riusciresti a sopravvivere a un’apocalisse zombie?

Vi siete mai chiesti se riuscireste a sopravvivere a un’apocalisse zombie? Facile a dirsi guardando le avventure degli altri sul grande schermo!

Il genere zombie-movie è molto amato ed è sempre un’ottima idea da rispolverare in vista di Halloween. Da “La notte dei morti viventi” a “Benvenuti a Zombieland“, queste spaventose creature sono state rivisitate in tutti i modi. Negli ultimi anni ha riscosso particolare successo la serie tv “The Walking Dead“, a sua volta tratta dal celebre fumetto. L’apocalisse, con o senza zombie, è un tema ricorrente nel mondo del cinema ed incuriosisce sempre gli spettatori. Gli scenari possibili sono illimitati e di certo poco rosei. Abbiamo deciso di mettere alla prova le vostre capacità da survivor, sfruttando i numerosi cliché del genere e un pizzico di ironia.

Potreste trovarvi davanti a dei veri e propri dilemmi, ma se avete seguito film e serie potreste avere le idee più chiare. Meglio stare in gruppo o gestirsela da soli? Qual è il luogo migliore in cui rifugiarsi? Tra i palazzoni delle città o tra gli alberi, nei boschi? Oltre alla possibilità di avere un compagno d’avventura, un’altra scelta da valutare è quella dell’arma, se non siete degli amanti della comodità come Daryl Dixon, potreste ritrovarvi ad ammazzare zombie a colpi di balestra. La scelta è tutta vostra, noi non vi giudichiamo. Sarà il risultato del quiz a parlare, buona apocalisse!

Start the quiz!

Sei al lavoro e arriva l'annuncio: il mondo sta per finire, un terribile virus sta trasformando tutti in zombie. Il Governo dice di non muoversi, di rimanere al sicuro. Tu che fai? Prendo il primo volo per il Messico. L'apocalisse non contagerà il Messico, vero? Chiamo i miei cari per sapere come stanno ma rimango dove sono. Finalmente posso sfruttare il mio rifugio antiatomico! Esco e vado a vedere cosa sta succedendo - Il tuo posto di lavoro non è più sicuro, sei costretto/a a uscire. Fuggire sì, ma dove? In un cinema abbandonato di periferia Nel bosco In aperta campagna In un ospedale - Puoi portare con te una sola arma, quale? Un coltellino svizzero Una balestra Una mazza chiodata Una pistola - Durante la tua fuga incontri uno zombie, che fai? Inizio a correre prima che ne arrivino altri Gli spappolo il cervello con la prima cosa che trovo Cerco di parlargli, per capire se ha dei sentimenti Faccio una diretta su Facebook per gli amici a casa - Sei solo/a da una settimana a combattere gli zombie e incontri un altro sopravvissuto, come ti comporti? Lo porto con me nel mio rifugio Sono diffidente, vado per la mia strada. L'apocalisse è per i solitari. Lo assecondo e lo seguo nel suo rifugio, non sopporto la solitudine! Gli rubo armi e provviste e scappo - Sei solo/a da due settimane. Prima di iniziare a parlare con gli oggetti hai la possibilità di scegliere un animale da tenere con te. Quale? Un gatto Un cane Uno scoiattolo Una capra - È tutto deserto, ti sembra di impazzire, dove vai a cercare un po' di svago? Al supermercato Al cinema Al pub In una spa - Mentre sei a caccia di provviste e armi non ti rendi conto dell'esercito di zombie che ti sta circondando. Che fai? Provo ad ammazzarli tutti, anche se sarà difficile. Fingo di essere morto/a e mi mescolo tra loro. Trovo un nascondiglio e aspetto che vadano via, anche se dovessero volerci giorni. Sono stanco/a della solitudine. Mi faccio contagiare così finalmente avrò un gruppo di amici. - Il negozio di dischi è stato depredato, sono rimasti 4 album. Puoi sceglierne solo uno da ascoltare per tutta la durata dell'apocalisse. Baby - Justin Bieber Up all night - One Direction ...Baby one more time - Britney Spears Let's go - Avril Lavigne - Finalmente incontri quella che sembra essere la tua anima gemella ma mangia senza sosta. Le provviste sono sempre di meno, rischia di farti morire di fame. Come ti comporti? La mando via, lo stomaco viene prima del cuore. Rinuncio al suo amore ma vado via io, alla ricerca di un nuovo posto e nuove provviste. Continuo a cercare scorte di cibo pur di non restare solo/a. La faccio infiltrare nel gruppo nemico, così rimarranno senza scorte.

