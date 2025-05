Francesca Fialdini lascia la Rai? Arriva la verità sul futuro della conduttrice: ecco cosa sta succedendo.

Professionale, seria, ironica e genuina. Francesca Fialdini si presenta così nelle case degli italiani dove entra ogni domenica con una nuova puntata del programma “Da noi a ruota libera” che conduce da diversi anni con molto successo. Ogni settimana, la Fialdini regala interviste inedite a personaggi sulla cresta dell’onda ma anche a protagonisti di storie toccanti ed emozionanti.

Con l’attuale stagione televisiva agli sgoccio, anche il futuro di Francesca Fialdini è oggetto di indiscrezioni. Come ogni anno, in casa Rai, così come a Mediaset, dovrebbe cominciare il valzer delle conduttrice e, secondo una voce clamorosa, il futuro della Fialdini potrebbe essere lontano dal programma “Da noi a ruota libera”.

Francesca Fialdini e il futuro in Rai: le ultime indiscrezioni

Secondo quanto fa sapere Alberto Dandolo per Dagospia, Francesca Fialdini concluderà la stagione del programma della domenica pomeriggio di Raiuno, “Da noi a ruota libera2, per poi lasciare il testimone a Nunzia De Girolamo. La conduttrice di Ciao Maschio, tuttavia, non sostituirà la Fialdini nella guida del medesimo programma ma dovrebbe condurre un nuovo show che, a quanto pare, andrà ad occupare la stessa fascia oraria.

Il nome di Nunzia De Girolamo, inizialmente, era stato associato allo slot del sabato pomeriggio che, però, a quanto pare, dovrebbe essere affidato a Elisa Isoardi che dovrebbe lasciare la conduzione di Italia Verde Italia per tornare a condurre una trasmissione in uno studio televisivo.

La Rai avrebbe così deciso di affidare alla Isoardi un programma che dovrebbe andare in onda il sabato pomeriggio spostando Nunzia De Girolamo alla domenica pomeriggio. Sia Elisa Isoardi che la De Girolamo diventerebbe così le rivali, in termini di ascolti, di Silvia Toffanin che, anche nella prossima stagione televisiva, salvo clamorosi colpi di scena, tornerà a condurre Verissimo nel doppio appuntamento del weekend.

Quale sarà, invece, il futuro di Francesca Fialdini? Nessun addio alla Rai per Francesca Fialdini che è destinata a diventare sempre più un volto di punta di Raitre dove sarà impegnati in tanti, nuovi progetti che mirano a rafforzare la sua preparazione giornalistica. Dopo “Fame d’amore”, programma in cui racconta la battaglia delle persone che convivono con problemi legati al cibo, Francesca Fialdini è pronta a lanciarsi in nuovi programmi di approfondimento.

Per il momento, tuttavia, non è arrivato alcun annuncio ufficiale da parte della Rai che arriverà solo con la presentazione dei nuovi palinsesti.