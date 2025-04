Una conduttrice storica della Rai ha subito un furto e, in più, lascia il programma che ha condotto con successo.

I cambiamenti in Rai non mancano e arrivano sempre all’improvviso. I telespettatori scelgono i programmi secondo le loro attitudini e spesso si affezionano ai volti dei conduttori che li presentano. Purtroppo, per molti di loro ci sarà una novità che forse non accoglieranno proprio bene.

Linea Verde è un programma storico della Rai, molto seguito, diventato un appuntamento fisso della domenica e, come sappiamo, da molti anni, anche se in fasi alterne, è stato presentato da Elisa Isoardi, che dal 2024 ha preso le redini della versione Italia. È un format interessante che racconta il territorio italiano da un punto di vista agroalimentare, culturale e storico.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, la conduttrice potrebbe non tornare nella prossima stagione. Ma nel frattempo è finita su tutti i giornali per aver subito un furto a Livorno, proprio durante la registrazione di una puntata.

La brutta avventura di Elisa Isoardi e l’addio al programma

Elisa Isoardi e la troupe di Linea Verde Italia sono stati vittime di un furto mentre stavano registrando a Livorno. La notizia è stata lanciata in rete dalla stessa conduttrice attraverso un video postato su Instagram, diventato immediatamente virale:

“Ci hanno rubato tutto. Hanno rotto il van, non so con cosa. Mi hanno rubato la borsa con il telefono, portafogli, carta di credito. Diciamo che è stata una bella trasferta” ha fatto sapere aggiungendo che ha subito denunciato tutto in Questura. Isoardi ha voluto poi ringraziare le forze dell’ordine per la loro efficienza, ribadendo comunque l’intenzione di raccontare Livorno in modo positivo, nonostante l’episodio: “Purtroppo sono cose che possono capitare e non è per colpa di una persona che si può giudicare un territorio. Livorno ha tante cose belle che nonostante l’episodio noi racconteremo con amore”

Un brutto episodio certo, ma non è stato sicuramente questo il motivo per il presunto addio di Elisa Isoardi a Linea Verde. Secondo alcuni rumors infatti il futuro della conduttrice non sarà più all’iinterno del programma della domenica ma scalerà di un giorno.

Secondo l’esperto Davide Maggio, infatti la conduttrice piemontese starebbe per lasciare Linea Verde Italia per condurre un nuovo programma in studio, sempre su Rai 1 e sempre nella fascia diurna. Si ipotizza che possa prendere il posto di Emma D’Aquino il sabato pomeriggio, dopo la chiusura di Sabato in Diretta. Al momento non ci sono dichiarazioni ufficiali o informazioni più dettagliate sulla presunta novità, ma se così fosse il pubblico di Linea Verde avrà una nuova conduttrice.