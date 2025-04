Viso acqua e sapone e un sorriso che conquista: la ragazzina nella foto è una delle conduttrici più amate dai giovani

Si, è davvero impossibile non riconoscere in questo scatto di qualche anno fa la bellissima e solare conduttrice che ha conquistato il pubblico più giovane di 16 ani fa (oggi come lei poco più che trentenni), prima come corista ne Il mondo di Patty – Il musical più bello e poi qualche anno più tardi, nei panni di Francesca nella telenovela che l’ha lanciata verso il successo Violetta, distribuita sia Disney Channel in Italia e in America Latina

A questo punto avrete sicuramente capito che si tratta di Lodovica Comello che dopo Violetta va in giro per il mondo con una tournée legata proprio alla serie con la pubblicazione del primo singolo, Universo. Lodovica, che ama tantissimo la musica, nel 2015 si lancia come solista e intraprende un nuovo tour che promuove il suo secondo album, Mariposa.

Oltre alle 7 note la cantante ama anche la recitazione e il mondo dello spettacolo in generale. Nei due anni successivi il pubblico la segue in veste di conduttrice a Italia’s Got Talent su Sky, mentre nel 2016 è nel film Poveri ma ricchi e nel suo sequel. La Comello è un’artista che ama abbracciare tutte le sfaccettature di questo mondo fantastico e nel 2017 partecipa al Festival di Sanremo con il brano Il cielo non mi basta. Nel 2018 collabora al magazine online Lisa, prima di tornare per la terza volta alla conduzione di Italia’s Got Talent, ruolo che le piace molto e che sa fare bene, tanto da ritrovarla anche nelle edizione successive. Dal 2018 al 2021 è al timone del programma A me mi piace su Radio 105 e dall’11 marzo inizia a pubblicare il suo podcast, L’Asciugona.

Vita Privata di Lodovica Comello

Nata il 13 aprile 1990 in Friuli Venzia Giualia, Lodovica Comello inizia a ballare all’età di 7 anni, prendendo lezioni nella scuola del suo paese, prima di imparare la chitarra classica ed elettrica. A 11 anni inizia a studiare canto e durante la frequentazione del liceo scientifico ha anche partecipato a diversi concorsi letterali.

Da questi piccoli dettagli si nota tutta la sua creatività, particolarità che la portano a frequentare, dopo il diploma, il MAS a Milano, il centro di formazione per lo spettacolo più importante d’Europa. Molto riservata di Lodovica Comello si è parlato anche della sua vita privata. Le cronache rosa infatti hanno fatto sapere che il primo aprile 2015 ha sposato con rito civile Tomas Goldschmidt, produttore del suo paese natale. La coppia dal 2020 ha un figlio di nome Teo.