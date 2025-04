Milena Vukotic racconta senza filtri l’incontro con l’amore della sua vita, il rimpianto di non essere madre e il legame profondo con Paolo Villaggio, tra ricordi privati e momenti intensi.

Giovedì 25 aprile, Milena Vukotic è stata ospite di Caterina Balivo a La volta buona. Durante l’intervista, in uno studio pieno di luci calde e applausi sinceri, l’attrice ha spalancato una finestra sui capitoli più delicati della sua vita privata: l’incontro con Alfredo Baldi, un matrimonio fuori dagli schemi, il rimpianto di non aver avuto figli e il legame speciale con Paolo Villaggio, compagno d’avventure non solo sul set.

Guardandola parlare, con quella dolcezza che sembra non essersi mai incrinata, era facile dimenticare i decenni di carriera e ricordare solo la donna, semplice, che non ha mai rincorso i riflettori.

Un amore nato per caso: Milena e Alfredo

Era la fine degli anni ’80. L’aria di Roma sapeva di tramonti arancioni e cinema. Milena aveva già superato i sessant’anni, Alfredo era poco più giovane. Nessun colpo di fulmine cinematografico. Si incontrarono per caso al Centro Sperimentale di Cinematografia, tra sedie scomode e corridoi pieni di voci.

Lui, critico e docente, la notò subito, ma la timidezza gli giocò brutti scherzi. Così, un giorno, prese coraggio: da una vecchia cabina a gettoni, con la voce tremante, la chiamò per chiederle – o almeno così disse – qualche informazione sull’enciclopedia del cinema. “Era una scusa banale,” ha raccontato Milena, “ma fu il modo più tenero per rompere il ghiaccio.”

La conoscenza divenne prima complicità, poi amore vero. Non uno di quelli urlati, ma quello che cresce lento, sicuro. Nel 2003 si sposarono. Scelsero una soluzione su misura per loro: due appartamenti vicini, collegati da un balcone fiorito.

“Mangiamo insieme, poi ognuno torna a casa sua,” racconta Milena ridendo, gli occhi che si illuminano. Una formula strana, forse, ma che ha reso il loro rapporto indistruttibile. “Non è possibile non essere innamorata di lui,” ha detto senza il minimo tentennamento, come se quelle parole le uscissero direttamente dal cuore.

Tra i molti capitoli felici della sua vita, uno, ancora oggi, le lascia un velo di malinconia. Milena Vukotic non ha mai avuto figli. Nel 2019, ormai 83enne, senza drammi ma con una sincerità disarmante, ha confessato: “Non avere figli mi dispiace molto.” Non era rabbia, né tristezza nera: era quel tipo di rimpianto che si posa sulle cose non fatte come polvere leggera.

La carriera, le tournée, i set: tutto le ha chiesto tempo, tutto ha avuto un prezzo. Eppure, la vita, a modo suo, le ha regalato un’altra famiglia. Alfredo ha due figli, e Milena, pur senza averne generati, si è ritrovata abbracciata a una famiglia allargata. “In teoria sarei anche nonna,” racconta sorridendo, parlando del nipote avuto da uno dei figli di Baldi, con un sorriso tenero, quasi sorpreso, come chi scopre un dono inatteso nel momento meno previsto.

L’amicizia vera con Paolo Villaggio

Tra i legami più autentici della sua esistenza, c’è quello con Paolo Villaggio. Un’amicizia vera, di quelle che si costruiscono lentamente, con battute sussurrate e silenzi condivisi. Insieme hanno dato vita a scene indimenticabili nei film di Fantozzi, ma fuori dal set erano ancora di più. “Paolo aveva un senso umano che pochi hanno,” ha raccontato Milena ai microfoni di RTL 102.5 News nel 2021. Non era solo il comico geniale che il pubblico vedeva: era un uomo capace di grande profondità. “Era un grandissimo attore, anche se lui amava definirsi più uno scrittore,” ha detto, e si vedeva che ogni parola le veniva dal cuore, non dalla memoria. Anche adesso, mentre parla di lui, la voce si abbassa, si fa quasi un sussurro. Un’amicizia senza maschere, senza necessità di essere dichiarata. Un pezzo di vita che ancora oggi, nei racconti e nei sorrisi di Milena Vukotic, continua a brillare.