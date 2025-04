La nota presentatrice di Canale 5 si ritrova sommersa dalle critiche per una recente intervista a un volto noto della televisione.

Nel mondo dello spettacolo, luci e ombre si fondono in un macabro show, messo alla berlina quotidianamente da TV e rotocalchi. Nessuno si salva dall’occhio scrutatore del pubblico, sempre vigile e giudicante, che nulla perdona e nulla dimentica, senza lasciare scampo a nessuno.

Questa legge colpisce tutti, dalle star di un tempo ai moderni VIP, meteore del piccolo schermo che si affollano sui palcoscenici. Il confine tra vita privata e gossip si assottiglia sempre più, dando vita a storie che catalizzano l’attenzione del pubblico per intere settimane.

Lulù Selassié, dopo l’intervista chiede un contraddittorio

È in questo contesto che si inserisce la recente vicenda tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, entrambi ex concorrenti del Grande Fratello Vip. Tra le coppie più apprezzate del reality di Canale 5, la loro relazione ha recentemente subito una svolta del tutto inaspettata.

Le cose non sono andate come sperava il pubblico e i due hanno interrotto la frequentazione già da diverso tempo, ma ora emergono alcuni segreti. In un recente intervista a Verissimo, infatti, Manuel Bortuzzo si è aperto con Silvia Toffanin raccontando dei retroscena terrificanti riguardanti la relazione con Lulù.

Stando a Bortuzzo, l’ex compagna avrebbe avuto comportamenti ossessivi, ai limiti dello stalking, arrivando addirittura a minacciarlo e portando l’uomo a denunciare i fatti alla polizia. Bortuzzo si è dichiarato sconvolto dagli accadimenti, dichiarando che hanno gravato pesantemente sulla sua salute mentale, causandogli ansia e attacchi di panico.

La reazione del pubblico e di Silvia Toffanin è stata immediata, causando il disappunto generale sia in studio che sui social. Ma il disappunto maggiore è arrivato proprio dalla Selassiè che su Instagram a chiesto ufficialmente un contraddittorio alla conduttrice del varietà Verissimo, Silvia Toffanin.

Selassiè ha espresso il suo disappunto per l’intervista, definendola piena di “falsità oscene” e criticando proprio il comportamento della conduttrice Silvia Toffanin. Chiedendo che le venisse concesso il diritto di replica, volendo esporre al sue versione, per quelle che secondo la donna sarebbero calunnie e mistificazioni.

La vicenda, però, è uscita dal piccolo schermo ed è arrivata in tribunale, dove Lulù Selassié è in effetti stata condannata da un giudice. Un anno e otto mesi di reclusione sono stati imposti alla donna, in primo grado, che nonostante tutto continua a dichiararsi innocente.

Una vicenda, insomma, che diventa sempre più torbida e che vede adesso la Toffanin come intermediario ufficiale della verità, raccontata o confutata. Ma cosa farà adesso Silvia per mettere a tacere le lamentele di Lulù Selassiè? Non ci resta che aspettare la prossima puntata di Verissimo.