E’ rimasto impresso nei cuori dei fan l’immagine di Maria de Filippi nella recente puntata di Amici che abbraccia uno dei suoi pupilli.

Nonostante si tratti di un talent, è indubbio che Maria De Filippi, in Amici, ci metta il cuore. La conduttrice televisiva, in questi oltre 20 anni del talent show di Canale 5, ha conosciuto migliaia di ragazzi che, grazie al suo programma, hanno tentato di realizzare il sogno più importante della loro vita.

Non tutti, sicuramente, ci sono riusciti, ma tra quelli che oggi volano in alto ci sono persone che non possono non essere grate alla loro madrina, che, come in Cenerentola, da perfetti sconosciuti li ha trasformati in Big, acclamati nel firmamento del mondo della musica e anche dello spettacolo.

Tra questi c’è Holden che, dopo aver raggiunto il successo con brani come “Na Na Na” (disco di platino), “Cadiamo Insieme”, “Dimmi che non è un addio” e “Nuvola” (tutti disco d’oro), è tornato alla ribalta con “Grandine” feat. mew, entrato nella Top 30 Fimi. Nel 2024 ha intrapreso il suo primo tour nei club italiani, registrando sold out in città come Roma, Milano, Bologna e Torino.

Maria De Filippi abbraccia Holden

Holden è tornato a casa. Ossia, è tornato ad Amici durante la sesta puntata di questa ventiquattresima edizione. Lui, che ha fatto parte della scuola più famosa della TV nel 2023.

Joseph Carta, questo il suo vero nome, figlio del compagno di Laura Pausini, Paolo, e della sua ex moglie Rebecca Galli, è stato accolto con grande affetto dal pubblico e da Maria De Filippi. “Quando ti ho visto entrare ho pensato a quanto mi manchi. Sei bravissimo”, queste le parole della padrona di casa, che hanno ricevuto questa risposta dal giovane cantautore: “Sono emozionatissimo, grazie, sono molto felice di essere qui”.

E l’emozione non è di certo mancata in uno di quello che a distanza di giorni rimane il momento più bello della puntata. Maria de Filippi ha abbracciato il suo pupillo tra l’applauso del pubblico. Holden è tornato ad Amici per presentare il suo nuovo singolo “Autodistruzione”, che arriva dopo l’EP “Joseph”, che ha superato gli 89 milioni di streaming, portando il totale degli ascolti dell’artista a oltre 321 milioni.

“È determinante dove scegliamo di porre l’attenzione e la concentrazione, cosa decidiamo di vedere e di sentire, in “Autodistruzione”. Si è circondati da un mondo caotico, conflittuale e illusorio, Puntando i riflettori su un legame positivo, la confusione si sfoca sullo sfondo, diventa finalmente sopportabile, poco importante. È così che la prospettiva cambia, si guarda finalmente verso l’alto e ci si accorge dei fuochi d’artificio”. E’ così che Holden parla del suo nuovo pezzo, sulle piattaforme.