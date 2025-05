Non sarà più come prima: Tu si que vales ritorna con importanti novità, cominciando con una presenza inaspettata in giuria

E’ il programma più leggero di Maria De Filippi, dove si ride e si scherza, assistendo a spettacoli di talenti sconosciuti. Tu si qu vales con il tempo è cresciuto raggiungendo sempre più il consenso del pubblico. Approdato su Canale 5 il 4 ottobre 2014 ha visto nel corso di questi anni alcuni cambiamenti all’interno del casting.

Per nove edizioni sempre con la presenza di Maria De Filippi in qualità di giudice, il programma è stato al timone di Belen Rodriguez, prima con Francesco Sole poi con Simone Rugiati. Successivamente sono arrivati Martín Castrogiovanni, Alessio Sakara e Giulia Stabile.

Nella giuria Gerry Scotti e Rudy Zerbi sono i pilastri fin dalla prima puntata, ma il pubblico ha dovuto dire addio a Teo Mammuccari che ha lasciato lo show alla sua decima edizione, accogliendo al suo posto Luciana Littizzetto, mentre nella giuria popolare dalla sesta edizione c’è Sabrina Ferilli. Ma si annunciano nuovi cambiamenti.

Rivoluzione in Tu si que vales

Tu si que vales 2025 che arriverà con la dodicesima stagione a settembre potrebbe avere un nuovo volto nella giuria: si tratta di un presentatore amatissimo, Paolo Bonolis. Secondo Fanpage.it Mediaset punta su di lui per rilanciare il programma e lui ha accettato, ma pare a delle condizioni specifiche: lo show dev’essere ricucito a sua misura.

Cosa significa? E’ probabile che bisognerà puntare su una nuova tipologia di personaggi, probabilmente più adatti all’ironia di Bonolis. Allo stesso tempo l’entrata di Bonolis potrebbe però determinare l’uscita di Luciana Littizzetto, si presume proprio a causa della rivoluzione che subirà il programma più idoneo al presentatore di Avanti un altro! Per il momento però nulla è confermato.

Si può solo immaginare che “i talentuosi ” di Tu si que Vales saranno molto più bizzarri del solito per interagire con Paolo Bonolis ma non mancheranno di certo coloro che mostreranno reali abilità artistiche con performance impeccabili. Questa novità tuttavia appare come una vera rivoluzione di Tu si que Vales e la presenza di Bonolis potrebbe ampliare il suo pubblico.

E’ facile intuire che ogni presentatore abbia la sua fetta di telespettatori e quelle di Avanti un altro!, bella sostanziosa, potrebbero sintonizzarsi su Tu si que vales proprio per il presentatore romano, il quale com’è si è annunciato ha chiuso definitivamente i battenti “del minimondo” alla sua tredicesima edizione: una notizia che ha sicuramente rattristato i fan.