Emma Marrone lancia un appello ai fan a cui chiede aiuto: il video della cantante salentina è virale. Ecco cos’è successo.

Emma Marrone è una delle delle artiste più amate dal pubblico. Dopo aver partecipato ad Amici ormai quindici anni fa, Emma, oggi, è una delle artiste di maggior successo, capace di scalare le classifiche con tutte le sue canzoni. Emma, tuttavia, è molto amata anche per la sua personalità. Forte e combattiva, Emma non si è mai arresa condividendo anche la lotta contro la malattia e mostrandosi senza filtri e senza trucco.

Donna buona, generosa e genuina, Emma aiuta anche le persone in difficoltà e gli animali che non hanno una casa. Dopo aver perso il suo Gaetano, il cane che le fu regalato da Stefano de Martino ai tempi del loro fidanzamento, Emma non ha più preso un animale non avendo il tempo di occuparsene. Nelle scorse ore, però, la Marrone ha lanciato un appello che è diventato virale e che ha commosso tutti.

Emma Marrone e l’appello virale: ecco cosa ha detto la cantante

Di fronte ad una cagnolina che aveva smarrito la sua padrona, Emma Marrone ha deciso di intervenire lanciando un appello sui social ai suoi milioni di fan per aiutare la cagnolina a ritrovare la sua casa. La cantante ha trovato la cagnolina nel giardino della sua casa d’infanzia ad Aradeo: “Ho bisogno del vostro aiuto, mi sono ritrovata dentro casa questa cagnolina” – ha esordito la cantante in un video pubblicato tra le storie del suo profilo Instagram mostrando la cagnolina.

“Mi auguro che non sia stata abbandonata e se qualcuno riconosce questa meraviglia e sa dove abito, per favore venga a riprendersela”, ha concluso. Le parole della cantante non sono state vane perché, dopo poche ore, l’appello è arrivato alle orecchie della padrona della cagnolina che ha immediatamente ritrovato la sua famiglia.

“Tutto è bene quel che finisce bene. Lola, si chiama così, ha ritrovato la sua famiglia, l’abbiamo appena riconsegnata”, ha spiegato l’artista. “Un po’ mi è dispiaciuto – aggiunge la 40enne – mi ero affezionata. Ma Lola è tornata a casa, sono felice“.

Emma, dunque, è riuscita ad aiutare la cagnolina con cui ha trascorso qualche ora giocando con lei e chissà che, in futuro, alla Marrone non venga voglia di prendere un nuovo cane dopo aver trascorso anche anni con il cane Gaetano che, a causa degli impegni di Emma, ha vissuto soprattutto con i suoi genitori.