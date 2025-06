Grande Fratello non si ferma e, per settembre, è pronto a tornare con l’edizione all star: Alfonso Signorini prepara i colpacci.

Chi pensava che Mediaset avrebbe messo in pausa il Grande Fratello si sbagliava perché dopo il flop di The Couple e il successo non clamoroso dell’Isola dei Famosi, l’azienda di Pier Silvio Berlusconi è pronta a puntare ancora sul padre di tutti i reality ma con un’edizione diversa e che il pubblico chiedeva da tempo. Al timone del GF, salvo clamorosi colpi di scena dell’ultima ora, ci sarà ancora Alfonso Signorini che, in studio, potrebbe essere affiancato da due amiche, pronte a ricoprire il ruolo di opinioniste.

Il primo nome che è stato indicato come opinionista, in sostituzione di Beatrice Luzzi, è stata quello di Stefania Orlando che, nella scorsa edizione è stata una concorrente. Secondo, invece, quanto svela Dagospia, Signorini vorrebbe sulla poltrona di opinionista Anna Pettinelli che, schietta, diretta e senza peli sulla lingua sarebbe perfetta per creare dinamiche dallo studio. La vera curiosità, però, riguarda il cast.

Grande Fratello: chi sono i concorrenti dell’edizione all star

“Davide Maggio può anticiparvi che Endemol sta pensando di mettere in piedi un GF Gold per celebrare i 5 lustri del programma riportando in gara alcuni concorrenti storici del programma…”. Con queste parole è stata anticipata da Davide Maggio la possibilità che, l’edizione del Grande fratello che partirà a settembre sarà all star, ma chi potrebbe esserci nella casa più famosa d’Italia?

Tra i nomi degli ex concorrenti più amati dal pubblico, spuntano quelli di personaggi che, con la loro forte personalità hanno lasciato il segno. In tanti, ad esempio, vorrebbero rivedere nella casa Floriana Secondi, Guendalina Tavassi, Mauro Marin, Oriana Marzoli, Antonella Fiordelisi ma anche Teresanna Pugliese, attualmente concorrente dell’Isola dei Famosi 2025.

Tra i tanti nomi ipotizzati dal web, inoltre, spuntano quelli di due protagonisti indiscussi della quinta edizione del Grande fratello Vip ovvero il vincitore Tommaso Zorzi e Dayane Mello. Tutte personalità fortissime che, nella casa, potrebbero dare vita a dinamiche davvero interessanti.

Tuttavia, nel cast, dovrebbero esserci anche nomi di personaggi che non hanno mai partecipato al GF. Dopo il flop di The Couple, potrebbero diventare concorrenti le sorelle Brigitta e Benedicta Boccoli. Tuttavia, non è da escludere neanche la presenza di naufraghi che, dopo aver abbandonato l’isola dei Famosi, potrebbero accettare di partecipare al Grande Fratello. A tal proposito, i nomi che il pubblico vorrebbe rivedere sono quelli di Spadino e di Nunzio Stancampiano. Il Grande Fratello, dunque, scalda i motori in vista della prossima edizione che sarà ricca di colpi di scena.