Il Volo si prepara ad uno show evento condotto da Mediaset e tra le conduttrici spunta il nome che non ti aspetti.

Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto non si fermano e, nonostante i rumors dei mesi scorsi che parlavano di una presunta rottura, sono pronti a regalare ai propri fan uno show evento con cui ripercorreranno la loro carriera attraverso le loro più belle canzoni e i duetti con alcuni big della musica italiana e internazionale che hanno accettato di essere ospiti in uno show che si preannuncia straordinario.

Lo show, diviso in tre serate registrate l’8, il 10 e l’11 maggio all’Esedra di Palazzo Te a Mantova, saranno trasmesse da Canale 5, in prima serata come già accaduto con le date dell’Arena di Verona. Saranno tre serate magiche per i fan de Il Volo che, in questo viaggio, saranno accompagnate da tre conduttrici d’eccezione. Un nome, in particolare, ha già scatenato l’entusiasmo dei fan del trio perché rappresenta un ritorno al passato quando il sogno di trasformare la passione per la musica in un lavoro sembrava difficilissimo da realizzare.

Il Volo: per lo show evento arriva la star della Rai

S’intitola “Tutti per uno – Viaggio nel tempo”, lo show evento di Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto de Il Volo che sbarcheranno così anche nella prima serata di canale 5 per la gioia di tutti i loro fan. Ancora una volta, Mediaset ha deciso di puntare sul talento, ma anche sulla simpatia dei tre giovani artisti che piacciono davvero a tutti.

Le tre serate avranno, inoltre, tre conduttrice d’eccezione. Ogni serata sarà condotta da una donna del mondo dello spettacolo diversa. Le prime due conduttrici sono Vanessa Incontrada e Lorella Cuccarini mentre la terza ha un nome davvero speciale perché legatissima ai ragazzi de Il volo.

Lei è Antonella Clerici che, per una sera, dirà addio alla Rai per vivere l’emozione della serata e ripercorrere la straordinaria carriera di Piero, Ignazio e Gianluca che la conduttrice ha conosciuto quando erano dei bambini.

L’avventura de Il Volo, infatti, è iniziata nel 2009 quando tutti e tre i cantanti partecipano alla seconda edizione di “Ti lascio una canzone”, lo show di Raiuno dedicato ai talenti dei più piccoli e condotto proprio da Antonella Clerici.

Durante lo show “Tutti per uno – Viaggio nel tempo”, i ragazzi de Il Volo duetteranno e interagiranno con tantissimi ospiti tra cui Enrico Brignano, Giorgia, il tenore Placido Domingo, Gianni Morandi, Fiorella Mannoia, Arisa, Mario Biondi e Alessandro Quarta, Malika Ayane, Noemi, Clara, Antonello Venditti, Gaia, Massimo Ranieri, Brunori Sas, Marco Masini, The Kolors, Gigi D’Alessio, Alessandra Amoroso, Beppe Fiorello e Giorgio Panariello.