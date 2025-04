Antonella Clerici si è raccontata in una lunga intervista, parlando molto di sé ma soprattutto del suo futuro in Rai.

È una delle conduttrici più amate del piccolo schermo: ogni giorno Antonella Clerici intrattiene milioni di telespettatori con il programma a tema culinario È sempre mezzogiorno, ambientato in un’atmosfera allegra che richiama la sua celebre casetta nel bosco.

La sua carriera nel mondo dello spettacolo è lunga e ricca di traguardi importanti. Iniziata negli anni Ottanta con programmi sportivi, oggi Antonella Clerici è un punto di riferimento per la Rai. Una professionista dello show a tutto tondo, non solo nel campo della cucina ma anche in quello musicale, grazie a programmi come Ti lascio una canzone, The Voice Senior, The Voice Kids e persino il Festival di Sanremo.

Tuttavia, è stato La prova del cuoco a regalarle la grande popolarità e l’affetto del pubblico, programma che ha poi lasciato spazio all’attuale appuntamento quotidiano dell’ora di pranzo. In una recente intervista rilasciata al settimanale F, Clerici ha aperto il suo cuore, parlando anche degli hater che ogni tanto la attaccano sui social.

I pregi e i difetti della Rai

Antonella Clerici ha parlato della sua indignazione per gli insulti sessisti che riceve sui social, soprattutto quando prova a uscire dal suo ruolo classico di conduttrice di programmi di cucina. Una frase che proprio non sopporta? “Tornatene in cucina”. La Clerici la definisce un’offesa che “le fa andare il sangue al cervello”, perché sottintende uno stereotipo retrogrado della donna. Ricorda, infatti, di aver fatto il liceo classico, di essersi laureata e di aver condotto format molto diversi, sottolineando che ridurre una donna alla cucina è svilente, anche per chi svolge davvero quel ruolo con dignità.

Parla anche del famoso episodio riferito a Luciano Ligabue, che secondo lei avrebbe rifiutato di partecipare al suo Festival di Sanremo perché lei “sapeva di sugo”. Una frase che il cantante ha smentito, ma che a lei fu riferita all’epoca. Racconta che, comunque, il rocker non partecipò e che erano in ballo progetti interessanti, come uno sketch.

Nel corso dell’intervista, emerge anche il lato più intimo di Clerici, quello di mamma. Confida le sue paure nei confronti della figlia Maelle, oggi adolescente e fidanzata, con le normali alti e bassi dell’età. Ammira la sua maturità e il fatto che non si faccia mettere i piedi in testa: “È molto più avanti di me alla sua età”, dice, sottolineando che la nuova generazione ha idee chiare e non giudica

Per quanto riguarda il futuro professionale, Clerici afferma che il suo contratto con la Rai scadrà a giugno: “Penso proprio che lo rinnoverò, se la Rai lo vorrà. Non sono una che va di qua e di là, non gioco al rialzo. So quali sono i pregi e difetti di questa azienda, mi sento a casa”.