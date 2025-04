Oggi è un mostro sacro della tv, con una carriera brillante alle spalle ma in questa foto era una giovane e bellissima ragazza. la riconosci?

Bellissima, giovanissima e con il suo bambino tra le braccia, la protagonista della foto che vedete qui in alto è, oggi, uno dei volti più popolari della televisione italiana. Da anni è sulla cresta dell’onda e, nel corso della carriera, si è tuffata in tante avventure professionali, sempre diverse. Attrice, conduttrice, showgirl, concorrente di un talent show e opinionista, la ragazza della foto, pur avendo dedicato molto tempo al lavoro, non ha mai rinunciato all’amore.

Sono diverse le storie importanti vissute, ma l’amore più grande della sua vita è il figlio che, nella foto qui in alto, è solo un bambino, ignaro di avere una mamma bellissima e famosissima. Avete capito di chi stiamo parlando?

Chi è il mostro sacro della tv che qui è una mamma giovanissima

Sono passati più di 40 anni da quando è stata scattata la foto in oggetto e, ad oggi, mamma e figlio sono cambiati molto. Nonostante il tempo passato, osservando attentamente i lineamenti del viso è facile capire di chi stiamo parlando. La protagonista della foto è Alba Parietti che, all’epoca, era diventata da poco tempo mamma del suo unico figlio, Francesco, frutto del suo amore con Franco Oppini. A pubblicare la foto in questione è stata la stessa Alba che l’ha utilizzata per augurare buon compleanno al suo, grande amore.

Francesco Oppini, infatti, ha compiuto 43 anni il 6 aprile e, oltre agli auguri della fidanzata e degli amici non potevano mancare quelli di mamma Alba con cui ha un rapporto davvero unico.

“Lo vedi questo bambino? Sono passati 43 anni. Ero a mia volta una bambina, Sei mio figlio, il mio migliore amico, mio fratello, la mia famiglia e la mia vita. La mia ragione di vita. Auguri patatone mio”, è la dolce dedica della Parietti. “Grazie di avermi dato la possibilità di fare questo meraviglioso e tortuoso viaggio nella vita mamma”, è la risposta di Francesco Oppini che, con mamma Alba, ha un rapporto davvero unico.

Come mostrano sui social, trascorrono diverso tempo insieme e spesso la Parietti si concede delle cene a casa del figlio e della nuora. A distanza di anni, sia Alba Parietti che Francesco Oppini sono cresciuti, sono cambiati ma ciò che non cambia è l’amore indissolubile che li lega e che diventa sempre più forte.