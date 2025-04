L’Isola dei famosi sta per tornare e c’è grande fermento sulla scoperta di chi saranno i partecipanti. Il reality è arrivato ad una svolta?

Spuntano le prime indiscrezioni su L’Isola dei Famosi 2025 e si fanno avanti i primi 7 nomi dei futuri “abitanti” dell’isola deserta più famosa della TV. Secondo Gabriele Parpiglia le scelte del casting sarebbero basate sulla strategia ideata da Milly Carlucci che a Ballando con le Stelle, si rifiuta di riciclare personaggi da altri reality, preferendo volti nuovi.

“Durante i casting de L’Isola dei Famosi si è capita la volontà di non riciclare personaggi da altri reality prendendo spunto dallo schema ideato giustamente da Milly Carlucci a Ballando con le Stelle“. Scrive il biografo nella sua newsletter.

Secondo Parpiglia, questa idea sulla carta può essere valida, ma i nomi fatti finora non sembrano molto convincenti, ironizzando che forse sarebbe stato meglio riportare in Honduras volti già rodati come Carmen Di Pietro o Guendalina Tavassi, anche se sarebbero alla terza partecipazione.

Volti famosi si o no? Chi sono i primi 7

L’isola dei Famosi è ad una fase cruciale della sua esistenza. Con 20 anni di edizioni, di cui una parte in Rai, il reality ha cominciato a perdere smalto arrivando al flop dell’anno scorso di cui gli ascolti non hanno raggiunto le aspettative.

Pier Silvio Berlusconi non molla la presa e anche quest’anno non vuole rinunciare all’Honduras puntando su Veronica Gentili come conduttrice: un debutto assoluto, visto che “la nuova Iena” non ha mai preso parte al programma neanche come opinionista.

Ma quali sono i nomi citati da Parpiglia come possibili concorrenti? Sono Camila Giorgi, tennista (con un cachet da 150mila euro), Chiara Balestrieri, Er Gennaro, youtuber, Angelo Famao, cantante, Chiara Basso, definita una teen idol, Dj Shorty (M2O), Naomi Michelini Franchi, nipote della stilista Elisabetta Franchi (ipotesi però “arenata”)

In passato erano stati citati anche altri nomi “vergini di reality” come Letizia Paternoster, MariaLuisa Jacobelli e Loris Karius, ma sono tutti sfumati. Il giornalista inoltre manda una provocazione: se si punta su sconosciuti, perché non proporre direttamente una versione italiana di Survivor, invece di insistere con L’Isola? Bella domanda. Nel frattempo il reparto maschile è ancora in costruzione. Se solo tre uomini sembrano vicini alla firma, ossia i già citati Er Gennaro, Angelo Famao e Dj Shorty, molti altri nomi sono stati smentiti, come: il calciatore Loris Karius e il ballerino Angelo Madonia.

La produzione sarebbe ancora alla ricerca di un “bel ragazzo” sullo stile di Luca Vetrone, protagonista della scorsa edizione, per completare il cast.