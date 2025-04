Qui era davvero giovanissimo e con tanti sogni da realizzare: oggi, invece, è un vero pilastro della scuola di Amici.

Da ventiquattro edizioni, la scuola di Amici di Maria De Filippi regala sogni e permette a tantissimi ragazzi di trasformare la passione per la musica e la danza in un vero e proprio lavoro. Sono tantissimi gli artisti che, oggi, sono tra i più amati dal pubblico. Stefano De Martino, Emma Marrone, Alessandra Amoroso e Annalisa sono solo alcuni dei big della musica e della tv italiana capaci di scalare sempre vette altissime.

Amici, tuttavia, regala nuovi capitoli professionali anche agli insegnanti che, dopo anni vissuti in giro per il mondo collezionando un successo dopo l’altro, trovano nell’insegnamento una nuova passione. E’ il caso del protagonista della foto che, qui in alto, vedete quando era davvero giovanissimo. Oggi, è uno degli insegnanti più amati e, soprattutto, negli ultimi anni, è diventato un vero pilastro di amici.

Amici: chi è il pilastro della scuola che oggi fa impazzire tutti

Capelli lunghi, treccine, look casual e sportivo per il ragazzo della foto in alto che oggi, pur mantenendo lo stesso stile, è leggermente cambiato. I capelli lunghi hanno lasciato spazio ad un taglio decisamente più corto mentre gli orecchini pendenti hanno lasciato il posto a dei punti luci. Osservando attentamente i lineamenti del viso è difficile non riconoscere Emanuel Lo, insegnante di danza della scuola di Amici che, ogni settimana, durante il guanto di sfida dei professori che anima le puntate del serale, lascia tutti senza parole per lo stile e la bravura.

Ad impazzire per lui c’è anche Cristiano Malgioglio che non nasconde l’ammirazione per l’insegnante e spesso non nasconde di provare invidia per Giorgia, la compagna, ormai da anni, di Emanuel Lo. La coppia ha anche un figlio e vive la relazione con discrezione anche se, negli ultimi anni, condivide più contenuti sui social.

Considerato uno dei migliori ballerini di hip hop, Emanuel Lo ha ballato in tutto il mondo insieme ai più grandi artisti. Da alcuni anni, occupa la cattedra di insegnante di Amici dove spesso si è scontrato con Alessandra Celentano, avendo una concezione della danza molto diversa e, in passato, anche con Raimondo Todaro.

La sua presenza, però, è molto apprezzata dagli insegnante ma anche dal pubblico che amano anche vederlo in pista come ballerino.