Nel programma di Rai 2, condotto da Alessia Marcuzzi, c’è stato un momento di grande emozione per le parole di una nota conduttrice.

“Obbligo o Verità” è il titolo del talk show di Rai Uno, partito lo scorso 24 marzo con Alessia Marcuzzi alla conduzione. Come accade nel celebre gioco dei bambini, nella puntata più recente è emersa una verità, in questo caso dolorosa, da parte di uno dei volti più conosciuti della televisione.

Il format prevede che gli ospiti, scelti casualmente, debbano decidere se rispondere a domande scomode oppure cimentarsi in sfide surreali e divertenti, studiate per essere affini alla personalità del concorrente in questione.

L’obiettivo è quello di far divertire il pubblico, ma anche di esplorare – come per attraverso la sezione “Solo tu” – la parte più intima dell’ospite, cercando di far emergere aspetti inediti, esperienze personali e storie toccanti. Non mancano momenti di confessione che contrastano con l’ilarità del gioco, toccando corde molto sensibili che riguardano alla fine ognuno di noi.

Un momento difficile e il supporto reciproco

Nella recente puntata di Obbligo o Verità, Sonia Bruganelli ha aperto il suo cuore in compagnia del figlio Davide, oggi ventenne, avuto con l’ex marito Paolo Bonolis. Proprio durante una delle domande, l’ex concorrente di Ballando con le Stelle si è lasciata andare a una confessione intima e profonda.

È stato Davide, quasi inconsapevolmente, a dare il via al momento emozionante, pronunciando parole dolcissime per sua madre e descrivendola come una persona a cui somiglia molto. “Cosa ti ha insegnato di più?”, gli ha chiesto Alessia Marcuzzi. “Ad essere forte nei momenti difficili, sicuramente. Quando ho avuto delle difficoltà sono sempre andato da lei, è sempre stata la mia prima scelta.” Parole accolte con un lungo applauso dal pubblico.

Alla stessa domanda, Sonia Bruganelli ha risposto senza esitazione, raccontando quanto il figlio l’abbia aiutata, soprattutto quando la sua primogenita Silvia era ancora molto piccola. Silvia Bonolis, oggi 22enne, è nata con una cardiopatia congenita che l’ha costretta, in tenera età, a sottoporsi a un delicato intervento chirurgico. Purtroppo, l’operazione fu seguita da un’ipossia che le ha causato danni neurologici.

“Lui mi ha aiutato perché è arrivato subito dopo Silvia e mi ha permesso di vivere anche una dimensione più leggera della maternità. Ho vissuto un periodo importante di depressione e lui, che era ancora piccolo, un giorno mi chiese: ‘Mamma, ma tu muori?’. Vederlo così perso è stato il punto di svolta: da lì ho trovato la forza per reagire. Siamo stati di supporto l’uno per l’altro”, ha confessato Bruganelli.